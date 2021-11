SVE JE OTKRILA! Nina Badrić žali što je odbila poznatog holivudskog glumca: ‘Da mogu vratiti taj trenutak’

Autor: T. Š.

Pjevačica Nina Badrić bila je gošća web-serijala “Fakap” gdje je Miji Kovačić i Idi Prester priznala da ima toliko ‘fakapa’ da ne zna ni otkuda bi krenula. Otkrila je i svoj najveći životni fakap, koji se dogodio prije otprilike 25 godina kada je odbila slavnog holivudskog glumca zbog čega i danas žali.

Imala je tad 25 godina i nalazila se u Monte Carlu. Asistent poznatog glumca više puta ju je molio da ode na večeru s glumce, no ona je to odbila. Svi oko nje bili su u nevjerici, a od tog susreta ostala joj je tek zajednička fotografija koju i danas čuva u mobitelu.

“Imala sam 25 godina, bila sam klinka i tada sam puno nastupala po vani, bila sam u Monte Carlu na nekakvoj gala večeri. I on me pozvao van, a ja sam bila sigurna da je to šala! To je kad si mlad i nemaš samopouzdanja. Vidio me u klubu i poslao je svog asistenta i 500 puta mi je rekao da bi Kevin Costner htio večerati sa mnom. Na kraju mi je prišla jedna novinarka iz Beograda i pitala me što je sa mnom. Ali tada sam bila zaljubljena u nekog idiota iz Zagreba i sada da mogu vratiti taj trenutak naravno da bih otišla na večeru s njim”, otkrila je Nina.







Osim tog ‘životnog fakapa’ Nina je otkrila i pomalo smiješnu, no bolu nezgodu koju je doživjela prije nego li se trebala pojaviti na prijemu kod bivšeg hrvatskog predsjednika Ive Josipovića. Nitko joj nije vjerovao što se dogodilo, osim njega, zbog čega mu se zahvalila.

Također, pjevačica je ispričala i priču o kašnjenju na prijem kod bivšeg predsjednika Ive Josipovića i priznala da joj je to bilo jedno od najneugodnijih iskustava. “Izašla sam iz kuće sva spremna i sređena i pala sam na pod ispred kuće, na koljena pa na nos i nitko mi nije povjerovao, osim predsjednika i hvala mu na tome. Ispričavala sam se jedno pola sata, zemljo otvori se”, prisjetila se Nina.