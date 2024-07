Šuška se da je Matija Cvek uplovio u bračnu luku, on priznao: ‘Zaljubiš se i otvore se novi hirozonti’

Autor: T.Š.

Jedan od domaćih najtraženijih mladih pjevača, Matija Cvek, ovo ljeto ima puno posla i to ne samo u Hrvatskoj, već i BiH, Crnoj Gori i Srbiji, a otkrio je kako mu je vrata otvorila suradnja sa Marijom Šerifović. U šali kaže kako je pozornica sav njegov život, no dolaskom kćeri Lote to se u potpunosti promijenilo.

”Zaljubiš se i otvore se neki novi horizonti. Skužiš da je sve drugo manje bitno. I to je najbolja stvar na svijetu i ja sam najzaljubljeniji i jako mi se teško odvojiti. Odlična je i već pokazuje taj veseli karakter, nasmijani. Jako mi pristupačno već djeluje sad i veseli me vidjeti kako će se to sve razvijat i u kakvu će osobu izrast”, priznao je Matija u razgovoru za IN Magazin.

Iako rado pjeva svojoj kćeri, nije baš oduševljen idejom da i sama jednog dana bude pjevačica. ”Ja se nadam da neće, ne treba joj to u životu, bolje da radi nešto normalno. Ma nek ona u stvari bude zdrava i vesela i sretna i sve ostalo će biti super”, zaključio je pjevač.

“Ima puno preslika mog privatnog života kroz pjesme”

Matija uživa u ljubavi s partnericom Miriam, a par svoj odnos drži dalje od očiju javnosti. Ipak, naveliko se šuška da je par uplovio u bračnu luku, a tu informaciju Cvek nije demantirao. ”Aaaa to je strogo čuvana tajna”, poručio je pjevač koji ističe kako su pjesme te koje trebaju biti u prvom planu, a ne njegov privatni život.

”Uvijek kad si u fokusu javnosti i kad ljudi obraćaju malo više pažnje na tebe onda, ima svega i čuješ svega, i pročitaš svega. Ja se trudim ostat pribran, sretan i da mi i dalje ovo bude gušt, jer kad jednom prestane ovo biti gušt onda to više neće biti za mene. Ima puno preslika mog privatnog života kroz te pjesme i svega što ja mislim tako da volim ostavit da to bude u fokusu”, kaže.









Duet s Marijom Šerifović, pjesma Pola sunca još uvijek ne silazi s top ljestvica, a istom će uveseljavati brojnu publiku ovoga ljeta. ”Marija je otvorila vrata i predstavila me nekim drugim ljudima koji možda do sad nisu čuli za mene. Imamo dosta nastupa i u Srbiji, kasnije i u BIH i Crnoj Gori, uspjeli smo se malo probiti i dalje, štoo je veliki uspjeh i jako je bitno jer smo već tri godine napravili isti krug po istim gradovima i ja ne znam ‘ko to više hoće slušat”, rekao je s osmijehom pjevač.