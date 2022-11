‘SULUDO JE LAGATI JAVNOST!’ Mila Elegović otkrila tajnu mladolikog izgleda: ‘Dolazim do granice kad to više neće biti ukusno’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Glumica Mila Elegović (52) u emisiji “Zdravlje na kvadrat” govorila je o tome kako se nosi sa svojim godinama i kako se brine o vlastitom izgledu i zdravlju.

Na samom početku Mila je progovorila o menopauzi i prihvaćanju starenja, odnosno fizičkih promjena na tijelu. Otkrila je kako je sve više počela sama sebi ugađati i voljeti samu sebe, no nije se baš lako pomirila s promjenom.

Fantastična faza života i ‘propadljivost’

“Kako sam ja žena u menopauzi, ja to govorim jer na toj ženskoj promjeni je nekakva stigma, nešto nije lijepo, izgleda kao da je žena mrtva, ali to nije istina. Žena tek tada prelazi u jednu fantastičnu, najbolju fazu svoga života”, komentirala je Mila.





Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli mila elegović (@elegoviceva)

“Bilo mi je jako teško prihvatiti da sve te skele oko mog lica, da to sve skupa propada. I ta propadljivost je nešto s čim sam se jednostavno morala pomiriti. I nije bilo lako, ali jesam”, priznala je glumica.

Izgledati dobro, a ne mlado

U prihvaćanju promjena zasigurno su joj pomogli i tretmani kojima se podvrgnula, a koji su te promjene usporili. Ipak, vrlo je svjesna toga da će u jednom trenu morati reći dosta i takvim tretmanima.









Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli mila elegović (@elegoviceva)







“Mislim da je suludo lagati javnost i govoriti: Ja ovako izgledam jer sam stavila skupu kremu! To su gluposti. Međutim, što se tiče filera i botoksa, i pomoći tog tipa, sad sam se zaustavila jer jednostavno, u jednom trenutku, lice samo kaže dosta. Ako me prepuniš, ako kreneš sa mnom majmunirati, izgledat ćeš k’o nakaza”, govorila je Mila koja smatra da nije cilj izgledati mlado, već dobro.

“Divna mi je maksima da imaš svoje godine, izgledaš dobro. To je važno! Ne da izgledaš mlado, niti zamrznuto jer onda nisi više ljudsko biće. Tako da, ja koristim filere, ali nekako sve manje, jer dolazim do te granice kad to, jednostavno, više neće biti ukusno”, zaključila je glumica.