STRANCI BULJE U NJU DOK DOJI SINA! Podijelila niz fotografija i poručila: ‘Bitno je da se on najede’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Iako sve više možemo vidjeti majke koje doje u javnosti, još uvijek je riječ o svojevrsnoj tabu temi u našem društvu. Koliko god se majke pokrile, teško da im neće biti upućen bar jedan pogled.

S tim problemom susrela se i 27-godišnja Maquellen Azevedo, koja svog tromjesečnog sinčića Bryana doji u javnosti. Navela je kako joj je teško zbog pogleda stranaca te da se teško nosi sa time, a onda podijelila cijeli niz fotografija na kojima doji i na taj način milijunima pružila mogućnost pogleda uz poruku kako za iste ne mari.



Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli 𝐌𝐀𝐐𝐔𝐄𝐋𝐋𝐄𝐍 (@maquellenoficial)

Njene pratiteljice i majke su to prepoznale i pružile joj poruke podrške. Poručile su mladoj majci da ju ne treba brinuti što drugi misle a dotakle su se i posebne veze koju vjeruju da se stvara tijekom faze dojenja.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.





Objavu dijeli 𝐌𝐀𝐐𝐔𝐄𝐋𝐋𝐄𝐍 (@maquellenoficial)

“Biti majka nije lak zadatak, ali je još teže kada me stranci gledaju dok dojim sina. Pokušavam ne obraćati pažnju, na kraju krajeva bitno je da se on najede, ali to je nešto što me boli”, napisala je na Instagramu.









Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli 𝐌𝐀𝐐𝐔𝐄𝐋𝐋𝐄𝐍 (@maquellenoficial)

Iako uživa u dojenju, priznaje da se osjeća nesigurnom kada je ljudi promatraju.