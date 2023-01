STAO NA KRAJ GLASINAMA: Princ Harry otkrio jesu li on i princ William obrezani, Britanci bijesni: ‘Nitko nije trebao znati!’

Mediji su ranije dosta nagađali o tome jesu li princ Harry i William obrezani, navodi u svojim memoarima princ Harry, koji je na ovu temu odlučio staviti ‘točku na i’.

Harry piše o tome kako se ranije nagađalo da je princeza Diana bila u potpunosti protiv toga da njeni dječaci budu obrezani, no Harry navodi da princeza tako nešto nije zabranila, prenose strani mediji.

Da je bio ‘capnut’ još kao beba Harry otkriva u memoarima i dodaje da je i njegov brat, prijestolonasljednik princ William, baš kao i on, obrezan.

Harryjevo priznanje pojavilo se dok je detaljno opisivao dobivanje ozeblina na predsvadbenoj večeri svog brata. Otkrio je tada kako je ozebline ugledao kada je došao kući te je bio užasnut prizorom.

I dok su mu se uši i obrazi dobro oporavljali, stanje s njegovim falusom je bilo loše. Po savjetu prijatelja, navodi da se mazao kremom Elizabeth Arden, no bez pomaka nabolje. Tek kada je uvidio da se situacija ne poboljšava, obratio se liječniku.

Britancima se iznošenje intime o njihovom prijestolonasljedniku nije nimalo svidjelo, a društvene mreže bruje o tome je li ovu intimnu informaciju o svom bratu smio iznijeti u javnost.

“Princ Harry piše da su on i njegov brat, princ William, obrezani. Pričaj o intimnim detaljima o sebi koliko god želiš, ali zašto bi tako nešto otkrio o svom bratu? Nitko nije ni htio ni trebao znati”, glasi jedan od komentara tvita koji se dijeli društvenom mrežom.

Prince Harry writes that he and his brother, Prince William, are circumcised.

Talk about intimate details about yourself all you want, but why would you reveal such a thing about your brother like that?









No one even wanted or needed to know. #SparebyPrinceHarry #SpareUs

— Kayla Adams (@KaylaAdams___) January 5, 2023