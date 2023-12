Stanković iznenadio fotografijom i pokrenuo raspravu: ‘Teška pijandura, nacionalist, ima tu svega’

Autor: Dnevno.hr

Nakon što je javnosti otkrio da boluje od depresije, potom u knjizi ‘Depra’ otkrio neke vrlo intimne detalje kroz koje je otkrio neke od simptoma ove bolesti, voditelj Aleksandar Stanković našao se pod još većim povećalom javnosti.

Osim što pažnju javnosti privlači emisijom ‘Nedjeljom u 2’, kao i serijalom ‘Vjetar u kosi’, Stanković privlači pažnju i na društvenim mrežama, gdje je poprilično aktivan.

Osim najava novih emisija, serijala i promocija ‘Depre’, voditelj rado dijeli i neka svoja promišljanja, ali i objavljuje fotografije na kojima ga gledatelji imaju prilike vidjeti u nešto opuštenijem izdanju.

“Teška pijandura, genijalac, nacionalist…”

Nakon što je objavio fotografiju kako uživa u piću, dok na sebi nosi šarenu košulju, koju su komentirali pratitelji, Stanković je preko svog profila pokrenuo raspravu o preminuloj legendi, Shane MacGowanu, frontmenu grupe The Pogues, koji je nedavno preminuo u 65. godini života.

“Bio sinoć na Drugom dokumentarac o Shane MacGowanu. Teška pijandura, genijalac, nacionalist…svega tu ima, al’ zanimljivo da je jedan od rijetkih ljudi na svijetu koji tvrdi da su mu alkohol i droga pomagali da bude kreativan”, komentirao je Stanković, no nisu se baš svi pratitelji složili s tim.









Bio sinoć na Drugom dokumentarac o Shane MacGowanu. Teška pijandura, genijalac, nacionalist…svega tu ima, al… Objavljuje Aleksandar Stanković u Nedjelja, 10. prosinca 2023.









“Sasvim suprotno. Većina ovisnika, ‘slash’ umjetnika, tvrdi da im opijati pomažu u kreativnosti. Čak ih većina to prizna javno. Btw odličan dokumentarac”, “Ima nas svakakvih. Mislim da većina rock antologije od 60-tih do 80-tih ne bi postojala bez alkohola i droga, “A Mick Jagger, nije ni on na vodi”, “Ima ih, bogami, podosta, još od Kerouaca naovamo, a Lennon je bio rekorder u progutanom LSD-u. Film pokazuje teško oštećenje mozga. Čudo koliko je dugo živio”, nizali su se komentari.

Jedna se pratiteljica obratila Aleksandru Stankoviću: “Rijetkih? Ozbiljno? Meni se čini da puno ljudi traži kreativnost u ovisnostima”, poručila je, a na njen komentar reagirao je voditelj.

“Da traži ih, ali nakon toga iskustva nisu nešto što bi se moglo pretočiti u sustavnu kreaciju. Čak ako je i bilo proplamsaja na tom planu, fizička propast zbog droge i alkohola vrlo brzo bi ugasila tu kreativnost. Kod MacGowana je to začudno dugo trajalo”, zaključio je Stanković.