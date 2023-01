SRPSKI PJEVAČ OPLEO PO GRAŠI USRED EMISIJE: Nakon nastupa Dine iz Županje ‘eksplodirao’ od gorčine

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Dok Petar Grašo planira turneju po Americi, Kanadi i Australiji te koristi svaki trenutak kako bi proveo s obitelji, kolega iz Srbije odlučio se obrušiti na njega usred emisije. Srpski pjevač Đorđe David, ujedno i jedan od članova žirija glazbenog showa ‘Zvezde Granda’, u kojemu su se već okušali i neki Hrvati, iskoristio je upravo trenutak u epizodi showa koja je emitirana u subotu navečer kako bi se obrušio na popularnog pjevača.

Naime, jedan od natjecatelja bio je i Dino Kraljiček iz Županje, a pjevao je dvije pjesme – ‘Da je tuga snijeg’ izvođača Dine Merlina i ”Ko nam brani’, pjesmu Petra Graše. Dino se nije plasirao u treći krug.

Nakon otpjevanih pjesama žiri je dao svoje mišljenje, Dino se nije plasirao u treći krug, no Đorđe David je iskoristio trenutak kako bi se ponovno obrušio na Petra Grašu.





“Pjevao je Petra Grašu koji je najavljivan kao najveća regionalna zvijezda. U Beogradu je napunio jednu arenu, a Saša Matić u Zagrebu dvije. Prema tome za mene je Matić najveća zvijezda u regiji”, rekao je.

Podsjetimo, Đorđe je u studenom 2022. godine kritizirao Petra Grašu i uspoređivao ga sa Sašom Matićem. “Nevjerojatno mi je za Petra Grašu da je on najveća regionalna zvijezda, to je notorna laž. Evo, Saša Matić, koji je imao dvije rasprodane Arene, zar nije onda on najveća regionalna zvijezda”; komentirao je ranije.