Srpska voditeljica skakala hrvatskom pjevaču po autu: ‘Hauba je ostala u znaku štikle’

Autor: T.Š.

Pjevač Sandi Cenov, osim po ljubavnim pjesmama i brojnim prosidbama uz iste, poznat je i kao miljenik žena, iako je poznato da već dvadeset godina ljubi dvanaest godina mlađu suprugu Ilinu s kojom se vjenčao spontano na Baliju, a zajedno imaju kćer i sina.

Prije Iline, Cenov je imao poprilično turbulentan ljubavni život, prepun strasnih trenutaka, kojima je svjedočila javnosti, a u razgovoru za Happy FM svojevremeno je otkrio i pikanterije iz ljubavnog života, poput one kako mu je bivša djevojka, srpska voditeljica Ana Mihajlovski skakala u štiklama po haubi.

Na pitanje koliko je autorskih pjesama napravio, Sandi ih je nabrojao preko 80, a najdražu je, kaže, posvetio tadašnjoj djevojci, misici Branki Bebić. “Čovjek pamti prve zgode, pa bih ja tu izdvojio pjesmu ‘Žena budi mi ti‘, to je bila moja prva kompletno autorska pjesma, nastala iz čiste muke, iz života. Ja sam doista tadašnju djevojku htio zaprositi tom pjesmom, cijela Hrvatska je to pratila i blagonaklono primila… Tu je svakako i pjesma ‘Malena‘, koja je moja svojevrsna osobna karta, nema koncerta na kojem je ne otpjevam i to više puta, mislim da bi me gađali paradajzom da odem, a ne otpjevam je”, rekao je pjevač i objasnio da ju je napisao za tadašnju srednjoškolsku ljubav, a onda dugo držao u ladici.

“Bio sam blesav od ljubavi”

Sandijevu karijeru je obilježila ženska publika pa šarmantni glazbenik dok piše pjesme pokušava razmišljati na način kako bi nešto napravila žena, a kako muškarac. “Ljudi griješe kada krenu prilagođavati jedni druge prema sebi i pokušavaju partnere mijenjati iz korijena. Nažalost, u današnjem svijetu najviše nedostaje romantike i razumijevanja”, tvrdi pjevač.

Devedesetih, prije braka s Brankom Bebić Krstulović, Sandi je bio u burnoj i fatalnoj vezi sa srpskom voditeljicom Anom Mihajlovski. Da je zaljubljen “kao tele”, prisjetio se Sandi, shvatio je kada mu je prilikom jedne svađe Ana u štiklama skakala po haubi. “Frend mi je rekao: Daj vidi što radi, makni je, a ja mu kažem: ‘Frende ti ne kužiš ona mene voli‘, bio sam blesav od ljubavi”, prepričao je.

“To je bila fatalna ljubav na relaciji Zagreb-Beograd, i udubljena hauba mog subarua, kao i razbijena gitara, nisu bili važni u odnosu na kucanje srca koje se dogodilo kad bih je ugledao”, pričao je Sandi Cenov za Novi list o ljubavi sa srpskom voditeljicom Anom Mihajlovski.

“To je stvorenje uz koje sam se jednostavno pitao zašto sam tu, kad sam znao da nema smisla. Znao sam što se događa, ali jednostavno si nisam mogao pomoći. Jedan poziv i jedan sms u dva ujutro i Sandi sjeda u auto i ide za Beograd. Zabranjena, a slatka veza. Završilo se kao u film ‘Mi nismo anđeli’, kad se ljudi skupe dole, a ona baca stvari s prozora, hauba mi je još dugo, dugo bila u znaku njenih štikli”, otkrio je jednom prilikom Sandi.