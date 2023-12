Srbiju bi na Eurosongu mogla predstavljati Hrvatica: ‘Moj glas se uvijek borio s mojim kilogramima’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Srbija je objavila svoj popis kandidata za Eurosong 2024., a na listi se našla hrvatska pjevačica Martina Vrbos, koja je zbog ljubavi odselila u Beograd, gdje je osnovala obitelj te već godinama živi i radi.

Martina je u Hrvatskoj bila poznata kao riječka pjevačica grupe Putokazi. Njen vokal je bio prepoznat još u djetinjstvu pa je s 15 godina dobila priliku nastupati s Radom Šerbedžijom, kasnije Zoranom Predinom pa i Đorđem Balaševićem, a uspjela je oduševiti i svjetsku glazbenu divu Adele izvedbom pjesme ‘One and Only‘.

Široj je javnosti poznata po reality showu Survivor: Kostarika, srpsko-hrvatskoj inačici popularnog showa s poznatim ličnostima u kojoj su tad sudjelovale Mia Begović, Stanija Dobrojević, Neven Ciganović, Aleksandra Grdić i mnogi drugi, a manje je poznato da se okušala i kao voditeljica na glazbenom kanalu MZV Adria, gdje je vodila emisiju Blok.

Dugo je vodila borbu s viškom kilograma te je na kraju uspješno smršavila i otisnula u solo vode, a danas je u sretnom braku s Bogoljubom Vidakovićem s kojim ima dvoje djece, sina Kostu i kćer Milu.

“Nisam postigla što sam htjela, ni približno”

Prije nekoliko godina za Gloriju je progovorila o svom odlasku iz Hrvatske, borbi s kilogramima i karijeri.

“Meni je uvijek bilo teško u neku ruku… Teško je to objasniti – ali pokušat ću. Moj glas se uvijek borio s mojim kilogramima… Moje izjave s prekrasnim tekstovima mojih pjesama, i tako je u krug. Uvijek su neke nebitne stvari, kad sam ja u pitanju, uzimale spotlight jer je uvijek to bilo čitanije ili slušanije. Ne, nisam postigla što sam htjela, ni približno kad je glazba u pitanju, ali ne mislim da je kasno za to. Taman posla, ovo je moje vrijeme, i vidjet ćete to uskoro – veselim se”, kazala je Vrbos.









Martina Vrbos će se na Beoviziji natjecati pjesmom ”Da me Voliš“, a konkurencija joj neće biti nimalo laka. Naime, na Beoviziju se vraća Konstrakta koja je Srbiju predstavljala 2022. godine.









Popis izvođača Beovizije:

Nemanja Radošević – Jutra bez tebe

Bojana x David – No No No

Marko Mandić – Dno

Dušan Kurtić – Zbog tebe živim

Milan Bujaković – Moje tvoje

Hydrogen – Nemoguća misija

Kat Dosa – Tajni začin

Filarri – Ko je ta žena?

M.IRA – Percepcija

Saša Báša i Virtual Ritual – Elektroljubav

Hristina – Bedem

Kabala – Vavilon

Martina Vrbos – Da me voliš

Breskvica – Orlovo gnezdo

Ivana Vladović – Jaka

Lena Kovačević – Zovi me Lena

Keni nije mrtav – Dijamanti

Zejna – Najbolja

Konstrakta – Novo, bolje

Iva Lorens – Dom

Zorja – Lik u ogledalu

Yanx – Kolo

Chai – Sama

Durlanski – Muzika

Nadia – Sudari

Džordži – Luna park

Filip Baloš – Duga je noć

Teya Dora – Ramonda