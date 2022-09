‘SPLITSKI GETO OPASNIJI JE OD ONOG U L.A.-u’ Američki reper bio je lud za Splićankama, ali osjetio je neugodnu atmosferu

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

U srijedu kasno popodne u 60. godini života iznenada je preminuo američki reper Coolio, slavan po hitu ‘Gangsta’s Paradise’, no malo tko zna da je bio zvijezda debitantskog igranog filma Arsena Ostojića ‘Ta divna splitska noć’ u kojemu mu je pripala uloga mornara Frankieja.

Angažman je to kojeg je dobio nakon što je glumio u filmu “Opasne misli” s Michelle Pfeiffer, u kojem je glumio jednog od problematičnih momaka iz siromašne četvrti s kojima je uporna nastavnica ipak izišla na kraj.

Kako je tada pojasnio za Nacional, novac od filma “Ta divna splitska noć” mu nije bio bitan.





“Premda se smrzavamo na noćnim snimanjima. Ali po danu je sunce, i to je divno! Tako je zanimljivo i lako ovdje glumiti američkog mornara kojeg je ostavila draga. Toliko lijepih cura prolazi pokraj mene!” uzdisao je tada Coolio koji je okušao sreću sa Splićankama, no nije poznato kako je to završilo.

Coolio je odrastao u opasnom predgrađu L.A., gdje su nasilje, kriminal i droga svakodnevica, a tada je izjavio i da smatra da je splitski Get opasniji od geta u kojem je odrastao.

Kako je pojasno, u Splitu ga nitko nije napao, nitko mu nije nudio drogu, ali je osjetio atmosferu. “Donedavno ste imali rat i mnogi ljudi su ovdje naoružani. Uvijek je nakon rata više oružja na ulicama. Svatko ima svoje oružje, svatko traži neko pravo”, kazao je, između ostalog.