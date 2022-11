ŠOKIRALA SVE U STUDIJU I PRED MALIM EKRANIMA! Voditeljica otkrila vrlo intimne detalje, sama sve inicirala: ‘Pitaj me, nemam se čega sramiti,majke mi moje’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Poznata srpska voditeljica Jovana Jeremić gostovala je u emisiji “Ami G show” u kojemu je progovorila o nekim vrlo intimnim privatnim detaljima. Voditeljica ‘bez dlake na jeziku’ progovorila je o danu kada je izgubila nevinost i muškarcu s kojim je istu izgubila.

“Kada si izgubila nevinost?” upitao je Jovanu voditelj, a njen odgovor iznenadio je voditelja, sve u studiju, kao i gledatelje pred malim ekranima. Ostalg Gosti nisu mogli vjeorvati što čuju, pa su je nekoliko puta pitali je li to prava istina.



“Izgubila sam nevinost s 23 i pol godine. Majke mi moje. Moraš shvatiti, ja nikada ne lažem na televiziji, izgubila sam nevinost, neću sada kao svi da me bude sram, pitaj me Ognjene, pitaj me to pitanje, nemam čega stiditi, sa 23 i pol, za druge je zezanje, ja sam tog dečka najviše voljela, veliki pozdrav za njega, bio je veliki gospodin, kralj, pozdrav za njega”, rekla je Jovana.

Inače, voditeljica često progovara i otvoreno govori o temama o kojima se mnogi ne bi usudili reći niti riječi, a neke njen izjave poprilično su šokantne.







Iako nije željela navesti o kojim se kolegicama radi, otkrila je da su ju mrzile. “Neću reći ime i prezime, ima ih puno više od njega. Ne mogu reći da me preziru, ali ljudi ne vole one koji im pomažu. Morate birati one kojima pomažete jer će vam najčešće zabiti nož u leđa. Svaka kojoj sam pomogla i ne može da dominira me prezire”, kazala je Jovana u ranijem gostovanju u već spomenutoj emisiji, a dotakla se i crne magije.

“Ja sam bila najveća žrtva crne magije. Nalazila sam svašta. U drugom stanju su mi prišivali u kaput, ali i to sam preživjela, samo sam ojačala i ovdje sam”, rekla je voditeljica.