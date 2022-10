ŠOKANTNO SVJEDOČANSTVO STRIPTIZETE: Ima kćer s oženjenim i popularnim voditeljem, DNK test stvorio pomutnju, sugeriralo se da bi djed mogao biti otac

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Britanski mediji donose šokantnu priču erotske plesačice koja tvrdi da je dobila kćer sa oženjenom zvijezdom BBC-a, voditeljem ‘udarnog’ termina’ koji ju je ostavio prije nego li je rodila, a kako tvrdi, zahtijevao je i da potpiše ugovor o povjerljivosti podataka.

“Radio je na showu u tom području grada kad sam ga upoznala u noćnom klubu. Došla sam do njega i pitala ga hoće li mi se potpisati na majicu”, otkrila je plesačica, ali nije željela reći točan datum i lokaciju.

“Nasmiješio se, uzeo olovku i ispisao svoju poznatu krilaticu preko mojih grudi. Zatim me pitao za broj telefona i nazvao me nekoliko dana nakon toga”, dodala je. Navela je i da su se našli “otprilike pet ili šest puta tijekom šest mjeseci” te da su posjećivali “penthouse apartmane lijepih hotela”, no sve se promijenilo kada je zatrudnjela, prenosi The Sun.





“Čim sam mu rekla da sam trudna, rekao je da on ne može imati djecu i negirao je da je dijete njegovo. Zatim je blokirao sve moje brojeve, promijenio svoj – i nestao”, otkrila je.

Na testiranje poveo rođaka

Iako se njegov identitet skriva od javnosti, navodno je upravo BBC zaslužan za to što je voditelj podvrgnut DNA testu jer nije htio priznati dijete, no tada je tek sve krenulo nizbrdo za plesačicu. Naime, plesačica navodi da je kontaktirala svog odvjetnika, nakon čega je televizijskoj kući naloženo da njihov zaposleni napravi test očinstva, no tada su nastali pravi problemi.

Kako je navela plesačica, DNK test se djelomično podudara s voditeljevim, zbog čega je izrazila sumnju da je zapravo testiran njegov muški rođak, koji je s njim došao na testiranje, unatoč strogim pravilima koja to zabranjuju. Zbog svega je izrazila sumnju da je uključio rođaka kako bi “varao oko rezultata testa očinstva”.

“Sve se poklopilo. Mogli su bez ikakve sumnje reći da se rezultati podudaraju, ali nedovoljno da ga se proglasi ocem. Bila je to smiješna situacija – sugeriralo se da je u pitanju možda njegov brat, otac, ujak ili djed, ali ne i da je on otac djeteta”, rekla je i dodala da misli kako je upravo rođak odradio test umjesto voditelja.

Iako striptizeta ne smije identificirati zvijezdu BBC-a, navodi kako je u ugovoru, koji je potpisala, navedeno da se voditelju njegova kćer može javiti kada navrši 16 godina. “Inzistirao je da potpišem ugovor, jer me sprječavao da o tome govorim javno. Nisam dobila nikakav novac. Bila sam prepuštena sama sebi, nije mi dao ni novčića. Bila sam mlada i glupa, trudna s prvim djetetom i uplašena. Samo sam napravila što mi je bilo rečeno, nasmiješila se i potpisala ono što sam trebala potpisati, a zatim nastavila svojim putem.

Srećom, ugovor se odnosi samo na mene, ne i na moju kćer. U njemu stoji da ga ona ne smije kontaktirati ili komunicirati s njim dok ne napuni 16 godina. Ali kada to prođe, moći će učiniti što god” – ispričala je.









Plesačica je dodala i da sumnja kako nije jedina žena koju je voditelj ”ušutkao”. “Ima dosta drugih koje je prešutio, znam da nisam bila jedina s kojom se sastajao. Ali što je tu je. Ima ih još puno. Očajnički me pokušavao ušutkati. Ne žalim ni za čim u životu, jer sam iz cijele ove priče dobila svoju prekrasnu kćer” – zaključila je striptizeta, a prenosi Daily Mail.