ŠOKANTNE INFORMACIJE: Severina otkrila sve o odnosu sa srpskim producentom i zatrašujući detalj o kući bivšeg partnera

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Uoči velike proslave pedesetog rođendana Severina Vučković je dala veliki intervju za Gloriju u kojem je ‘bez dlake na jeziku’ progovorila o gotovo desetljeće dugoj borbi za skrbništvo nad svojim sinom, institucijama i svim ostalim organima vlasti s kojima se susretala kroz taj težak period života. Progovorila je i o svom bivšem partneru kojeg naziva “Zli čarobnjak iz Oza”, ali i skladatelju i producentu Filipu Miletiću s kojim su ju mediji povezivali, a kojeg opisuje kao osobu koja joj je pomogla u vrlo stresnom razdoblju i to ponajviše radom u studiju na novom albumu te razgovorom.

“Bilo je pokušaja da se Filipa gura i sumnjiči jer je neka “uhoda iz susjedstva” javila da smo “viđeni da se grlimo”. Nego, znate li da je moj bivši partner postao vlasnik trošne kuće preko puta mene gdje se sad već godinama nalazi širokopojasna kamera koja usprkos davnoj odluci Agencije za zaštitu osobnih podataka nije uklonjena. I sada se odjednom na zemljište i kuću kao vlasnik upisala tvrtka u vlasništvu ciparske tvrtke mog bivšeg. Je li vam jasno do kuda to ide?”, s čuđenjem je komentirala Severina i time otkrila šokantnu informaciju da njen bivši suprug nije postupio po odluci AZOP-a te uklonio kameru koja snima više od zakonom dozvoljenog područja s njegove kuće.

View this post on Instagram A post shared by Severina (@severina)

“Triler s elementima znanstvene fantastike”

Ovih dana se pisalo se o tome da je prijavljena za vrijeđanje službenika u Centru za socijalnu skrb Maksimir. Severina je otkrila da ju je prijavila Gordana Buljan Flander i ravnateljica zagrebačke osnovne škole u koju je upisan njen sin Aleksandar.

“Dosad smo bili u sferi socijalne drame, a sad prelazimo na triler s elementima znanstvene fantastike. Ima medija koji objavljuju stvari prije nego što se dogode. A ako se i dogode, uvijek nešto pogrešno polove. Jedino točno je da sam bila na policiji jer sam navodno “vriđala službenu osobu”. Prijave još nema, koliko ja znam, a valjda bih znala. Bila sam i na Državnom odvjetništvu jer su me prijavile bivša ravnateljica one Poliklinike i aktualna ravnateljica one škole”, otkrila je Severina.



View this post on Instagram A post shared by Severina (@severina)









Upitana nazire li se kraj njenoj sudskoj bitci oko skrbništvom pjevačica nije imala najsretnije vijesti, no vjeruje u svoje odvjetnike.

“Ne znam kad će završiti, znam da ću se boriti. Ali odavno sam sišla s ringišpila tog ludila kojeg voza Zli čarobnjak iz Oza. Sad se njime bave od­­vjetnici Jasminka Biloš, Jadranka Sloković i Čedo Prodanović. To je njihov posao. Ja samo pjevam”, kazala je.

Da Seve uistinu hrabro ide naprijed uz pjesmu kao najveći lijek, pokazala je i na svom Instagram profilu, gdje je objavila fotografije iz Slovenije, nakon što je u Novom Mestu održala koncert.









Nastupila je u zavodljivoj kombinaciji svilenog kompleta s potpisom talijanskog dvojca Dolce & Gabbana i prozirnoj, mrežastoj haljini sa cirkonima, dok je glavni adut bio njen široki osmijeh.