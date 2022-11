ŠOK ZA ŠOKOM! Nikad više iznenađenja tijekom vaganja, ispao jedan od favorita, treneri u nevjerici: ‘To se nikad nije dogodilo!’

Autor: Dnevno.hr/ K.V.

Jučerašnja epizoda showa “Život na vagi” bila je prepuna neugodnih iznenađenja, kako za kandidate, tako i za gledatelje. Prvi put se dogodila situacija da čak četiri kandidata na vaganju imaju “plus“, odnosno da su od prošlog vaganja dobili na kilaži. Kako su iz velikog izazova izašli kao pobjednici, što ih je spasilo od ispadanja, kandidati su bili opušteniji no inače, no to ne znači da se nisu pridržavali svih pravila.

Spominjale su se kalkulacije vodom, ali nitko se nije ni u to upustio, s obzirom na pravilo po kojemu kandidat kojemu se prikaže na vaganju da je dobio više od dva kilograma napušta natjecanje. Posljednji trening pred vaganje kandidati su odradili individualno, svatko sa svojim trenerom.

Nikad više šokova tijekom vaganja

Lara, jedna od najupornijih kandidata, prva je stala na vagu i prikazala gubitak od pola kilograma, što ju je, unatoč nikakvim očekivanjim, ipak malo zabrinulo. Sljedeća je na vagu stala Željka, koja je u boksu otkrila svoju novu strast, te se razočarano suočila s gubitkom samo nešto više od jednog kilograma. Čapo je na vagu došao pobrati komplimente trenera i ostalih kandidata, a trener Edo rekao je kako ima sve odlike pobjednika. Uslijedio je tada šok – Čapo je bio u plusu 0,1 kilogram, što je bilo prvi puta da se vaga “zacrvenjela”.





Na vagu je potom stigao Boris, kandidat koji je svima priuštio još jedan šok. Boris je bio u plusu 1,1 kilogram: „Stvarno ne znam gdje sam pogriješio, gdje sam taj kilogram nabio, uz sve treninge, pravilnu prehranu. Jako sam razočaran rezultatom.“ Treneri su se nakon Borisova vaganja sve zabrinutije gledali i tražili razlog tomu. Moguće je da se radi o dobivanju mišića, koji su teži, rekao u je Edo u jednom trenutku. Anja je zatim nastavila “crveni” niz nakon što joj je vaga prikaza da je od prošloga vaganja dobila 1,4 kilogram. Bila je u šoku, ali i sama je priznala da je zbog “plodnih dana” jela nešto više od prediđenog te da je povremeno uzimala jogurte i banane.

Matea i Roko nakratko su prekinuli loš niz, a oboje su izgubili nešto više od kilograma. Matea je istaknula koliko joj je bilo lijepo trenirati s Mijom Matićem, svojedobnim “gospodinom savršenim”, ali i kako sebe vidi u budućnosti pred kamerama. Najveći šok priuštio je posljednji kandidat na vaganju – Toma. Priznao je da ga je strah vage: “Prošli ciklus čuvao sam se vode, a sad sam se opustio. Nisam se nalijevao vode, ali nisam pazio na unos“, rekao je i dodao da se vidi kao finalist.

Na posljednjem vaganju imao je 100,3 kilograma, a sad je bio u plusu čak 4,1 kilogram! „To se dosad još nije dogodilo!“ rekla je Maja, a ni Edo nije krio koliko mu je žao zbog ovoga. Očito da je kvaka u detaljima, samo mali otklon od onoga što se od njih očekuje da rade u svakom tjednu i danu, ima velike posljedice“, rekao je Edo.









Sutradan je Maja razgovarala s još uvijek šokiranim Tomom, koji je zabrinut je li u tri mjeseca uspio stvoriti rutinu. Motiviran je i dalje, a svi su uvjereni kako će on odsad voditi balansiran, zdrav i zadovoljan život te da mu se pretilost više nikada neće dogoditi. Toma je tijekom showa izgubio više od 40 kilograma: “Odluka da se prijavim na ‘Život na vagi’ je cjelokupni moj život s viškom kilograma. Prekretnica je zapravo bila show koji sam vidio i mislim da je najkorisniji i najkvalitetniji od reality showova uopće.”

Osim što je stekao nove zdrave navike, Toma je stekao i prijateljstva, od kojih se najviše ističe ono sa Željkom, koja ga je tijekom svog vaganja nazvala svojim trećim trenerom.