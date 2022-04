ŠOK NA SUĐENJU! Stručnjakinja potvrdila: Amber Heard pati od dva poremećaja, puštene snimke zbog kojih ju mnogi kritiziraju

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Nakon niza optužbi i šokantnih dokaznih materijala, forenzička psihologinja na suđenju između bivših supružnika Johnnyja Deppa i Amber Heard iznijela je dijagnozu slavne glumice i otkrila da pati od dva poremećaja.

“Bilo je svađa i stvari takve prirode, ali nikada u životu nisam dosegao točku u kojoj sam udario gospođicu Heard. Niti sam ikada u životu udario ijednu ženu”, rekao je Depp pred članovima porote.

Videosnimku sa suda pregledali su milijuni ljudi diljem svijeta, a mnogi su komentirali kako Amber ne izgleda psihički stabilno te skrenuli pažnju na njene izraze lica.

Forenzička psihologinja Shannon Curry sudu je iznijela dijagnozu Amber Heard. Navela je kako je došla do zaključka da glumica ima dva poremećaja osobnosti – granični i histrionski poremećaj osobnosti.

Dr. Shannon Curry, a psychiatrist, is on the stand explaining how she came to this diagnosis. Amber Heard is openly rolling her eyes. #JohnnyDeppVsAmberHeard pic.twitter.com/sq1IrNwywg — Dee (@tasteofsanity) April 26, 2022

Histrionski poremećaj ličnosti je poremećaj kojega karakterizira prekomjerna emocionalnost i traženje pažnje. Ovaj poremećaj ličnosti se često naziva i glumački poremećaj ličnosti ili histerični poremećaj ličnosti.

S druge strane granični poremećaj ličnosti se nalazi na granici između neurotskih i psihotičnih poremećaja. Osobe s ovim poremećajem teško se mogu nositi s neželjenim napuštanjem, mogu ekstremno idealizirati druge ljude a potom iste te ljude žestoko kritizirati, mogu biti ovisne o shoppingu, seksu, drogama,…imati napadaje prejedanja, suicidalne misli uz samoozljeđivanje, naglo mijenjati raspoloženja, osjećati intenzivan bijes kojeg teško savladavaju i cijeli niz drugih neugodnih simptoma.





Lawyers on YouTube react to the now infamous “I Johnny” speech Amber Heard gave Johnny Depp. Afterwards, Johnny goes back to his legal team as Camille gives Jessica a hug and Ben Chew passes a kind note to Johnny then gives him a hug as well. The world heard Johnny. pic.twitter.com/1754anTrvZ





— LillyJane916 (@LillyJane916) April 26, 2022

Stručnjakinja je do svog zaključka došla tijekom 12 sati razgovora, ali i detaljnih pregleda nalaza o mentalnom zdravlju. Također, tijekom ispitivanja došla je zaključka da glumica ne pati od posttraumatskog stresnog poremećaja zbog turbulentne veze s poznatim glumcem.









Johnny Depp’s reaction to the court finally getting to hear the audio tape in which Amber Heard admits to abusing him. #JusticeforJohnnyDepp pic.twitter.com/kdvII6mlss — mary (@johnnyhellodepp) April 20, 2022

Podsjetimo, glumac je tužio bivšu suprugu zbog njezina teksta u Washington Postu iz 2018. godine u kojemu je pisala o svome iskustvu s obiteljskim nasiljem. Premda nije spomenula Deppa imenom, raniji događaji su ukazivali na to da piše o njemu.