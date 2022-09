SNIMKE OD KOJIH SE STEŽE GRLO: Sin preminulog glazbenika sjeo za tatin bubanj, Grohl nije uspio suspregnuti suze

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

U Londonu je održan tribute koncert za preminulog bubnjara Taylora Hawkinsa, člana Foo Fightersa, a na pozornici se bendu pridružio njegov sin, 16-godišnji Oliver Shane.

Oliver je zasjeo za tatin bubanj i zasvirao s bendom na oduševljenje publike, koju je zadivio vještinom sviranja i hrabrošću. Dirljiv trenutak s koncera dijeli se društvenim mrežama, na kojoj je snimljen Oliver kako s bendom svira veliki hit “My Hero”.

Na ekranu u pozadini pozornice bile su prikazane slike Shanea i Hawkinsa, nakon čega je mladi bubnjar izašao pred publiku.





Osim Olivera, na pozornici su se pojavile velike glazbene zvijezde među kojima su bili i Elton John, Liam Gallagher te Paul McCartney.

Na posljednjem koncertu u subotu Hawkinsov kolega iz benda i dugogodišnji najbolji prijatelj Dave Grohl odao mu je počast s dirljivim govorom na početku spektakla u Wembley Areni.









“Dame i gospodo, večeras smo se okupili kako bismo proslaviti život, glazbu i ljubav za našeg preminulog prijatelja, člana benda, našeg brata Taylora Hawkinsa. Vi koji ste ga znali osobno, znate da te nitko drugi nije mogao nasmijati, plesati ili pjevati kao što je on mogao. A svi oni koji su mu se divili izdaleka, siguran sam da ste osjetili to isto”, kazao je Dave Grohl.

Izvodeći pjesmu Times Like This, Grohl nije mogao suspregnuti suze, no publika mu je dala ogromnu podršku. Prizor kako mu se suze slijevaju niz lice mnoge je fanove ganuo do suza.







Hawkins je preminuo 25. ožujka u Bogoti u Kolumbiji, ubrzo nakon što se u hotelu požalio na bol u prsima, bilo mu je 50 godina.