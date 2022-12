SJEĆATE SE SANJE IZ BB-a? Glavna poštapalica joj je bila ‘do jaja’, a svi pamte poljubac s Antonijom Blaće

Autor: Dnevno.hr

Od emitiranja prvog hrvatskog Big Brothera prošlo je osamnaest godina, no mnogi se još uvijek sjećaju gotovo svih kandidata koji su u njemu sudjelovali. Bila je to sezona u kojoj je pobijedio Saša Tkalčević, a među natjecatlejima je bila i tada 23-godišnja Sanja Kvastek.

Sanja je u Big Brother kući izdržala 63 dana, a danas se sjeća gotovo svakog detalja tih nezaboravnih trenutaka. Gledatelji ju najviše pamte po kratkoj kosi i atlernativnom stilu odijevanja, i poštapalici ‘do jaja’ koju je često koristila.

Nakon izlaska iz Big Brother kuće, piše Slobodna Dalmacija za koju je Sanja dala intervju, napisala je zbirku erotske poezije i otada se za nju nije čulo ni vidjelo, posebno jer društvene mreže gotovo i ne koristi.





“Bilo je lijepih i manje lijepih trenutaka. Drago mi je što sam upoznala divne ljude, s nekima od njih sam još u kontaktu poput Egle i Saše”, otkrila je 41-godišnja Sanja.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Sanja Kvastek (@sanjakk)

Mnogi su zapamtili i sočan francuski poljubac u jacuzziju između nje i danas popularne voditeljice, tada natjecateljice Antonije Blaće.









“Bila je to jedna zabavna situacija. Imali smo feštu, malo smo popili, zezali smo se. Što sad, Bože moj… Ne gledam na to kao nešto čudno. Ne treba ljude etiketirati ni ti osuđivati. Tolerancija prije svega”, otkrila je Sanja koja s Antonijom nije ostala u bliskom kontaktu nakon showa. Kaže nisu se vidjele dvije godine, no ponekad se čuju, a Antonijina TV karijera ju ne čudi, jer smatra da je rođena za taj posao.

Iako je magistrica povijesti, Sanja danas radi u jedno privatnoj tvrtki za prodaju i marketing, te je idejna začetnica mobilne aplikacije koja korisnicima nudi listu aktualnih događanja u većim hrvatskim gradovima, a isto tako imaju i mogućnost ‘dejtanja’ te upoznavanja novih prijatelja. Otkrila je da je i sama u sretnoj vezi, ali i da je malo promijenila stil odijevanja, a ni crna boja više nije njen prvi izbor.