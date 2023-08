Sjećate se Ive iz ‘Zabranjene ljubavi’? Zbog dečka se preselila na drugi kontinent, a znala ga je samo 19 dana

Autor: B.G.

Najdugovječnija hrvatska sapunica svih vremena bila je “Zabranjena ljubav”. Gledatelje je dugo vremena držala prikovane za male ekrane, a čak i desetljeće poslije, sve zanima gdje su glavni glumci.

Jedna od njih je i Marija Kobić koja je glumila preslatku Ivu Lončar.

Marija Kobić glumačke je vode u potpunosti napustila, a danas živi na čak tri adrese – Zagreb, Dubai i Bali.





View this post on Instagram A post shared by Mare Kobic (@marekobic)



Umjesto glume, radi kao instruktorica joge te na svom Instagram kanalu često dijeli fotografije s brojnih vježbi.

View this post on Instagram





A post shared by Mare Kobic (@marekobic)







View this post on Instagram A post shared by Mare Kobic (@marekobic)

Zbog čovjeka kojeg je poznavala 19 dana, otišla na drugi kontinent

Svoj privatni život Marija skriva od javnosti, no javnost pamti njenu vezu s putopiscem Tomislavom Perkom.

Zanimljivo, Tomislava je znala samo devetnaest dana kada je odlučila poći za njim u Južnu Ameriku, o čemu je pisala i na njegovu blogu.

“Polako počinjem shvaćati gdje sam, šta sam, kako sam… Sjećaš se kad sam krenula k Tomislavu u Južnu Ameriku? Mnogi su govorili kako sam hrabra. Otići za nekim kog sam poznavala devetnaest dana, i ostaviti sve za sobom. Ali ja ne mislim da sam bila nešto posebno hrabra. To je bilo skroz u mom stilu: putovanje, micanje, svakodnevne promjene…i sad zasvrbe tabani kad se sjetim. Ali odlazak na Novi Zeland i pokušaj da izgradimo sve ispočetka: nađemo dom, posao, prijatelje, skužimo jezik, grad i običaje, stvorimo neku svoju priču – to ja zovem hrabrošću. I opet kao i u svemu, trebalo je samo krenuti. Odlučiti se i odvažiti na skok u nepoznato. I onda se samo prepustiti”, pisala je Marija.

View this post on Instagram A post shared by Mare Kobic (@marekobic)

‘Studirali ste pola života, a sad ste bauštelac i konobarica’

Pisala je Marija i o tome kako je sasvim neobično da se netko s fakultetskom diplomom odluči na konobarenje, ali ona je bila spremna na sve.

“Prošao je cijeli jedan dan. Pa još jedan. Tomislav je radio, a meni se nitko nije javljao. Zamišljala sam sebe i macu kako provodimo dane u kući, kako ga dočekujemo s toplim obrokom dok ja štrikam uz peć. Nisam to htjela. Hoću i ja nešto, vrištalo je moje dobro poznato nestrpljenje. I onda su polako počeli stizati odgovori iz mjesta gdje sam ostavljala životopise. Dobila sam pet ponuda. Pet! Dvije pizzerije, dva kafića i juice bar. Poznavajući sebe i kako mi sve brzo dosadi, izabrala sam dva, bar za početak. Juice bar i poznata talijanska pizzerija na glavnoj ulici. Kombinacija će učinit dane zanimljivijima, i teže ću ući u rutinu.

Znam, znam, reći ćeš, kao i mnogi drugi, šta ste pola života proveli studirajući da bi sada radili kao bauštelac i konobarica. I imaš pravo. Sigurno nismo zato studirali. Ali znaš da mi živimo iz dana u dan. Ako to na početku znači raditi na ovakvim poslovima u državi gdje je minimalna satnica 70 kuna, ne vidimo problem u tome.

A kad malo istražimo Novi Zeland i nađemo mjesto u kojem bismo htjeli ostati živjeti, onda ćemo potražiti i nešto ozbiljnije.

Uostalom, preko trnja do zvijezda, ovo je samo jedna od mnogih epizoda. Znaš i sama da većina već u ranim godinama izabere partnera, grad, kuću, posao i tako to guraju cijeli život. I to je super. Mi jednostavno imamo drugačiji put. Niti bolji, niti gori. Samo drugačiji. Mnogo života unutar tog jednog. Mnogo kućica, poslova, promjena”, napisala je Marija na Perkovu blogu.

Perko je danas uspješni poduzetnik

Perko danas više ne putuje svijetom, no zato najbolje koktele na svijetu dovodi Zagrepčanima u poznati Roots bar.

“Ne bih rekao da sam ikad sjeo i čvrsto odlučio da ću se vratiti u Zagreb i započeti tu nešto, jednostavno je splet životnih okolnosti i određenih slučajnosti doveo do toga, kao i do svega ostalog u životu. Malo sam se zasitio putovanja, zaželio bivanja na jednom mjestu i Zagreb je poslužio kao mjesto gdje sam našao to što sam tada tražio.

Jedna ozljeda koljena na badmintonu, upoznavanje sadašnje supruge u jednom pubu i slučajan pronalazak mjesta za koje smo procijenili da je idealno za sprovesti u djelo ideju koju sam imao već nekoliko godina – to su bili glavni faktori mog ostanka u Zagrebu i otvaranja Rootsa”, rekao je u jednom intervjuu.