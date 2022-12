SJEĆATE LI SE IVANA MIKULIĆA? Predstavljao nas je na Eurosongu, zbog opake bolesti povukao se sa scene

O pjevaču Ivanu Mikuliću javnost dugo nije ništa znala. Naime, pjevač koji nas je nekada predstavljao na Eurosongu i kojemu su predviđali sjajnu karijeru, morao se povući sa scene nakon što je doznao za opaku bolest, a sada je iznenadio pojavljivanjem na HRT-u.

Od vrhunca njegove slave do danas, 54-godišnji pjevač se znatno promijenio. Danas ima prosjedu bradu, kraću kosu i nosi naočale, živi sa suprugom i dvoje djece daleko od očiju javnosti, no sve bi se to moglo promijeniti. Naime, Mikulić je najavio svoj nastup nakon dugo godina izbivanja sa scene, a kada je u ‘Dobro jutro, Hrvatska’ zapjevao bilo je jasno da se Mikulić promijenio samo izgledom, a da je glasom ostao isti.

“Nakon dugog niza godina i covid godina konačno su se opet mene sjetili, nisu me zaboravili. Predsjednik Zavičajne zajednice Široki Brijeg me izvadio iz naftalina. Neko vrijeme je ipak učinilo svoje”, izjavio je Ivan u emisiji “Dobro Jutro, Hrvatska” i tako najavio svoj nastup na 27. Širokobriješkoj večeri.





Podsjetimo, pjevač se prije 14 godina povukao sa scene zbog tumora na mozgu. Dijagnozu je vješto skrivao od javnosti dok bolest nije pobijedio.

S pjesmom “Daješ mi krila” predstavljao je Hrvatsku na Eurosongu u Istanbulu 2004. godine, a mnogi se sjećaju i njegovog hita s kraja 90-ih “Pustite me da je volim”.