Sjećate li se Fraisera? Legendarni glumac snimljen u neobičnom izdanju, teško biste ga prepoznali

Autor: Z.S.

Američki glumac Kelsey Grammer, najpoznatiji po svojoj ulozi u hit sitcomu Frasier, snimljen je prije par dana za vrijeme predaha od svog pretrpanog rasporeda kako bi se prepustio jelu u popularnom talijanskom restoranu Giorgio Baldi u Santa Monici.

U pratnji svoje supruge Kayte Walsh, Grammer se zaustavio pred paparazzima, dok ga je ona strpljivo čekala u autu. Peterostruki dobitnik Emmyja snimljen je, inače, u ležernom izdanju. Na sebi je imao običnu bijelu majicu u kombinaciji s crnim kratkim hlačama. Neke je čak podsjetio na čuvenog Jacka Nicholsona. Kako zbog frizure tako i zbog osmijeha kojeg je u jednom trenutku imao na licu.

Unatoč svojoj slavi, Grammer je ostao pristupačan i kako se može vidjeti srdačno se pozdravio s paparazzima prije nego što se vratio do svog automobila. Za one koji ne znaju, uskoro kreću nove epizode omiljenog sitcoma, koji s emitirao od 1993. do 2004. godine.