SJEĆATE LI SE DEVINA IZ SUPERTALENTA? Albinin plesač iznenadio: ‘Sviđa mi se ovaj izlazak van komfor zone, sad znam da sam i to probao’

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

“Svi mi govore da je mladost period života kad se tražiš i istražuješ. Odlučio sam to provjeriti i napisati pjesmu koja bi mi, po svim pretpostavkama, žanrom trebala najmanje sjesti. I dogodilo se nešto neobično, svidjelo mi se”, sa smiješkom Devin Juraj započinje priču o novoj pjesmi, ali i sebi.

Ovaj 21-godišnji Istrijan iz Pule s radnom adresom u Zagrebu, iza sebe ima malo godina, a već impresivan broj osobnih pobjeda uz zanimljiva postignuća. Ne krije da su pjevanje, ples i gluma njegov puls života, pa je tako već sa 16 godina postao finalist Supertalenta, kad je plesom opisivao sebe i emocije, što ga je 2016. dovelo do samog vrha najboljih talenata Hrvatske.



Ples ga je zatim 2021. odveo put Dore, a kasnije i Eurosonga, gdje je, opet plesom, prenosio glazbenu poruke naše predstavnice, Albine. Cijelo vrijeme pisao je tekstove, skladao glazbu, svoja iskustva pretvarao u pjesme i polako ih predstavljao svijetu. Pjesme koje, za tako mladog autora, skupljaju do respektabilnih 100 tisuća pregleda na Youtubeu nose dozu mladenačke melankolije, ali i euforije, atmosferu svjetske produkcije, no i utjecaj prostora gdje živi, a sasvim širok spektar ritmova i tema jasno govori kako Devin Juraj ima neporeciv talent, no ne i svoj žanr. Upravo na taj niz nadovezuje se njegova najnovija pjesma – “Samo tvoj” – glazbeni izlet u zabavni dio glazbene scene.

“Cijelo prošlo ljeto u glavi mi je bio taj zvuk trube i ta lepršava, plesna atmosfera koju samo vruće ljetne večeri nose u sebi. Uz proživljeno iskustvo ljeta, plesa, glazbe i ljubavi, ova pjesma morala je ‘izaći’ iz mene. Proteklu godinu, pod ‘pritiskom’ kreativnog vala, napisao sam razne pjesme raznih tema, različitog tempa ili zvuka, no za „Samo tvoj“ sam odmah znao da će biti moj službeni singl. Jer, lagano odskače od mene, a opet, evo vidim sad i ja – nosi nešto što sam nosim u sebi. Kako svi govore, mladost je za riskiranje, pa pragmatično razmišljam, sada će mi se oprostiti eksperimentiranje, dokle god tražim u zvuku sebe, u pokretu sebe, u izrazu sebe, bez srama, iskreno i sa željom da me i publika pronađe”, kaže Devin.









Po prvi puta i video spot je drugačiji od uobičajenih video priča koje je Devin Juraj do sada predstavljao. Sasvim suprotno ljetnom hitu, ovaj video nema niti mora, niti sunca niti tipičnih ljetnih kadrova, već je uz pomoć snimateljice Tine Kadoić prikazan onaj drugi dio ljeta, radni.

“Sve oko ove pjesme pomalo se sukobljava u meni, od stila pa evo i spota. I baš zato mi predstavlja možda najveći izazov do sada, vidjeti kako ću je nositi, kako izvoditi na sceni, kako je doživljavati iznova i iznova, ali i kako kasnije s odmakom. Drago mi je da slušatelji imaju priliku eksperimentirati sa mnom, tko zna gdje ćemo stići! Meni se sviđa ovaj izlazak van komfor zone, sad znam da sam i to probao! Uživajte u ljetu, kad utihnu plaže, otvorite duše…i zaplešite, jer brzo će proći, a na jesen stiže već novo osvježenje”, zaključuje Devin.