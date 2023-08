Simona Mijoković na Veliku Gospu šokirala priznanjem: ‘Tražila sam da mi pošalje muškarca, a dala mi je…’

Autor: B.G.

Gorljiva vjernica i bivša starleta, Simona Mijoković u poduljoj je objavi na svom Facebook profilu ponovno progovorila o detaljima iz života prije obraćenja.

U objavi povodom blagdana Velike Gospe opisala je svoje prve susrete s Njom, nazivajući je – Majkom.

Kako piše Mijoković, prvi se susret dogodio na dan njenog krštenja, dok se drugi dogodio za vrijeme braka s Antom Gotovcem.





Prvo tulum, onda Gospa

“Drugi susret s Majkom bio je kod Ante. Prvo me vodio na Kamenita Vrata, a onda sam ‘Joj’ pričala 7 godina kada smo živjeli zajedno. Imao je u hodniku stana sliku Kraljice Mira (zanimljivo, istu smo dobili Stanislav i ja za vjenčanje). Tada sam joj nakon svakog našeg tuluma došla pred sliku, pred Lice Njeno i srcem vapila: zaštiti nas, zaštiti nas od predoziranja, zaštiti nas od ovog zla, da nam se nešto ne dogodi, zaštiti Gabi, spasi nas”, napisala je Simona.

Osvrnula se i na zle jezike.

“Od svoje bijede života, svog ponora grijeha u kojem sam se nalazila, sve sam prihvatila, tonući sve više u grijehu i tuzi života. Imala sam u svijetu ‘sve’ a nisam imala duhovno ništa! Koja je to Istina života . I koja je to propadljivost, ništavilo života. Živiš za tijelo, a duh propada. Đavao te oslijepi, ogluši, postaneš zarobljeno dijete”, dodala je Simona.

‘Gospe moja, obuci mi bilo…’

U svojoj se objavi dotaknula i molitve Gospi iz 2011. u kojoj je od Nje tražila da joj pošalje muškarca koji će je spasiti.









“Jedan muškarac pozvao me u Crnu Goru na zabavu. Ali s jednim uvjetom da idemo kod Svetog Vasilija na Ostrog. Tamo sam napisala nakanu na papir, čudom Božjim vratili smo se u Zagreb i prije, a on mi darovao iz svoje kuće jednu sliku, nakon toga više nikad ga nisam vidjela”, prisjetila se.









“A slika je bila Sveta Marija. Majka Božja. Stavila sam sliku tada u stanu na Knežiji gdje smo Gabi i ja živjele i počela joj svaki dan pričati: molim te pošalji mi muškarca koji će me (nas) spasiti, misleći da to mora biti muž koji će me spasiti. A Majka je uslišala: Poslala mi je Svog jedinog Sina, poslala mi je Isusa Krista da me spasi, ozdravi, oslobodi, iscijeli”, napisala je Simona.