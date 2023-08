Simona do 18. godine isprobala kokain i heroin, s Antom prošla pakao, a spasio ju je jedan fratar

Autor: B.G.

Simona Mijoković, rođena Ištvanović, danas je sretno udana žena i majka petero djece. Ona je ujedno i živi svjedok vjere i Božjeg prsta koji nikada, ni u kojem trenutku, ni od koga ne odustaje. No, vratimo li se unazad dvadeset godina, sve je bilo potpuno drugačije.

Kokain i heroin probala prije 18. godine

“Roditelji su mi se rastali u mojem ranom djetinjstvu te sam se s mamom preselila u Sloveniju. Već tada sam kao mala djevojčica seksualno zlostavljana. To su već one prve veće rane koje su me kasnije odvele u sve veće grijehe. S trinaest godina ušla sam u svijet mode i droge: počela uzimati “ecstasy” i “speed”, čula da je kokain bolji i onda htjela probati nešto jače i to je bio heroin.

Travu sam pušila svaki dan od sedmog razreda osnovne škole pa sve do kraja srednje trgovačke škole. Godinu-dvije kasnije okusila sam i blud, homoseksualizam, oboljela od bulimije, počela bježati od kuće, odlaziti redovito na noćne zabave… na pogrešnim mjestima tražila sam ljubav koju nisam primila od roditelja”, otvoreno je svjedočila Simona tvrdeći kako se drogirala kako bi pobjegla od stvarnosti.





Gotovac je izvukao iz pakla prostitucije i droge

Kada je imala smo šesnaest godina, srela se s prostitucijom.

“Da bih se spasila od toga, upoznala sam dilera te se još više navukla na drogu. I onda, bježeći od njega, u 18. godini upoznala sam bivšeg supruga Antu Gotovca i k njemu se doselila u Zagreb. Moj život je bio jedno veliko bježanje – iz grijeha u grijeh, od jedne osobe k drugoj. Na kraju, kada sam ostavila Antu, otišla sam k vračarama. Samo sam se htjela spasiti, ali uzalud je bilo tražiti spasenje u ovome svijetu”, isticala je Simona Mijoković u više navrata prilikom svjedočenja.

Isusa doživljavala kao filmskog lika

Iskreno je priznala i kako ju je majka slala u crkvu, ali da joj nije znala objasniti osnovne postulate katoličke vjere.

“Sada imam svoju djecu i ne želim priuštiti iste propuste i pogreške mojih roditelja koji me nisu upoznali s Isusom, nego sam se sama odgajala. Mama me slala u crkvu, ali nije išla sa mnom, niti objasnila tko je Bog, što je Isus učinio za nas. Povremeno sam gledala filmove o Isusu, pa sam ga doživljavala kao nestvarnog filmskog lika, iako sam vjerovala da Bog postoji. Nisam znala ni što je sveta misa ni što je pričest, a ispovjedila sam se samo prije krizme, ali ne kreposno, jer nisam znala što i kako se treba ispovjediti. Prvu pravu životnu ispovijed učinila sam kod fra Zvjezdana, ispisavši grijehe na sedam papira”, kazala je i nastavila.









‘Na misi sam znala imati reakcije’

“No, još puno, puno poslije, sve do unatrag tri godine, po nadahnuću Duha Svetoga dolazili su mi grijesi koje sam još prije počinila. I kada sam sve to predala Bogu, osjetila sam da u meni ima još nešto mračno, u korijenu što me drži, ne da mi ići naprijed, kao da sam okovana lancima. Na misi sam znala imati reakcije. Shvatila sam da mi treba duhovna pomoć, te se obratila p. Petru Vrapcu, egzorcistu u Sloveniji. Svaki mjesec sam punih godinu dana dolazila k njemu na molitve oslobođenja od svakoga zla, nakon čega mi je rekao da sam ozdravila i oslobođena. Ono što je Isus započeo sa mnom kroz fra Zvjezdana, s p. Petrom je dovršio, ali mi je naglasio da svakodnevno u svom danu pronađem mjesta za svetu misu, pričest i molitvu krunice, te da izbjegavam grešne prigode”, ispričala je Simona u svom svjedočanstvu.

‘Mislila sam da je normalno drogirati se’

U svom je svjedočanstvu ispričala i kako ju je fra Zvjezdan upitao je li došla jer je nagovorena ili je sama htjela. Šutjela je tada cijelo vrijeme.

“Možemo ljudima svjedočiti Isusa, ali ne ih i nagovarati da dođu k njemu. Čim nekoga nagovaramo, ta osoba će se vratiti na ono staro. Naš Bog je silan Bog, a ne nasilan, On je strpljiv i čeka na nas sve dok ne poslušamo njegov glas. Nekoga će dočekati nakon bolesti, rastave braka ili pak smrti bližnje osobe. Tako je i dočekao mene nakon što sam grijesima dotaknula dno života. Dok sam griješila, odnosno kada bih izašla van i znala da će biti droga, a potom i nemoral, vapila sam sve snažnije, da ne želim tako živjeti. Dva dana nakon odlaska od kuće došla bih kući, gledala se u ogledalo i plakala. Naručivala bih potom velike količine hrane, prežderavala se i povraćala. I tako svaki vikend. Sodoma i Gomora. Toliko sam puno i dugo bila u grijehu da sam oslijepila, nisam znala koliko duboko tonem. Čak sam mislila da je normalno drogirati se, da to nije ništa strašno, kao i to da muškarci varaju svoje žene, da se izmjenjuju bračni partneri. Ismijavali smo to, doista bili zavedeni od Zloga”, poručila je Mijoković.









Nad njom se vračare radile i različite obrede

U jednom trenutku ju je i naša popularna televizija dovela i u ruke vračara koje su nad njom vršile različite obrede: topilo se olovo, pila je i umivala se iz vode nad kojom je vračara nešto zazivala, pokušavala stvoriti neko oko na njezinom čelu, koristeći nadnaravne sile koje je i njoj polako davala da se njima koristi.

“Svaki put me nešto vraćalo tamo, neki demoni. Zbog toga sam noću sve više osjećala neki strah, prisustvo neke mračne sile oko mene. Čak se sama od sebe pomicala deka s moga kreveta. Bila sam skroz svjesna svega toga. Slijepo sam bila naivna, vjerovala da mi može pomoći, jer sam bila nesretna. Imala sam civilni brak s Antom, a to je bilo sve samo ne zajednica ljubavi. U biti, grijeh nas je vezao, ništa drugo. Vjerujem da je sve što se događalo Isus vodio, u vrijeme kada je htio da se dogodi, a sve s ciljem kako bih mogla primiti milosti koje mi obilno daje te shvatiti razloge zašto sam sve to morala proći”, otvoreno je priznala Simona.

‘Ante će uvijek biti u mom srcu’

Ipak, Anti je sve oprostila.

”Ante me doveo na Tabor i moje malo srce uvijek će mu biti zahvalno na tome i uvijek molim za Antu, u kontaktu smo. Ante će uvijek biti u mom srcu i mojoj molitvi i zahvali jer upravo kroz njega Otac nebeski djelovao je da dođem na Tabor, da me spasi Bog moj, da me ozdravi, da me oslobodi i daruje mi predivnog muža, dječicu i da se danas zaista trudim biti brižna majka, a prije svega vrsna žena. Vrsna žena koja ima stav Božji, koja ljubi Boga iznad svega, a bližnjega kao samoga sebe. I da oprašta do kraja uvijek”, rekla je Simona, danas sretno udana žena i majka petero krasne djece.