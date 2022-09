SEVERININ BIVŠI O ODNOSU DVIJU ZEMALJA: ‘Hrvati i Srbi su praktično isti narod, bilo bi bolje da se volimo’

SeveriniN bivši partner s kojim ima sina Aleksandra, Milan Popović u ekskluzivnom intervjuu za portal Dnevno.hr progovorio je o ljubavi prema Jadranskom moru, odnosu Hrvata i Srba, predsjedniku Aleksandru Vučiću, a dotakao se i Porfirija.

Popović je istaknuo kako u Zagrebu puno boravi zbog sinove škole, a otkrio je i zašto ljetuje baš na Jadranu, a ne nekoj daljoj i skupljoj destinaciji koju si može priuštiti.

“Ove godine sam dosta vremena proveo s djecom, odnosno obitelji na Jadranskom moru, u hrvatskom moru, inače sam u uglavnom u Zagrebu kada mi dijete ide u školu. Kako ga sam vodim u školu i dočekujem iz škole i bavim se njime, onda sam u Zagrebu”, kazao nam je Popović koji je istaknuo i kako je u Zagrebu stekao mnogo prijatelja, no zbog obaveza oko sina, nema toliko vremena za njih koliko bi htio.





“Bilo bi dobro kada bi se broj turista prepolovio, riba u restoranima postaje luksuz”

Kako je i sam za vrijeme odrastanja odlazio na Jadransko more, tako želi i da njegova djeca uživaju u istoj ljepoti i zdravom moru. “Ja sam obišao mnoge destinacije svuda po svijetu. Za mene je Jadransko more, more na koje sam dolazio kada sam odrastao i za mene je to još uvijek najljepše more, blizu je i po meni je ono najljepše i najzdravije more”, kazao je.

Ipak, jedan detalj ga se posebno dojmio.

“To da u Jadranskom moru ima sve manje ribe i da postaje luksuz da restorani na moru serviraju frišku, divlju ribu, škampe, hobotnice. To me se baš dojmilo i nažalost to postaje luksuz. Što bi rekla jedna ugostiteljica, na moru bilo bi dobro kada bi se broj turista prepolovio, da to bude zaista kvalitetan pravi doživljaj za te koji budu dolazili na more, i po većim cijenama, naravno, kako bi i ugostitelji mogli zaraditi novac i kako bi se more moglo oporaviti da bude ribe i da svi budu zadovoljni.

Upitan je li zadovoljan političarima u Srbiji i njihovim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, Popović je istaknuo kako bi volio da Vučić nađe način kako bi se Hrvatska i Srbija pomirile.

“Što se tiče politike generalno, mislim da imamo odličnog predsjednika koji odlično vodi zemlju u interesu našeg naroda. Volio bih kada bi naš predsjednik našao način da se pomiri sa političarima u Hrvatskoj i sa Hrvatskom, ali to nije na meni da se miješam u to, to je na nivou država. Moje mišljenje je da bi bilo dobro kada bi se pomirili”, kazao nam je Popović.

Život u bratskom odnosu kao u Jugoslaviji

Upitan da komentira koliko je, po njemu, Porfirije približio Beograd Zagrebu, Popović je kazao kako smatra da su Hrvati i Srbi praktično isti narod te da se nada kako će se u budućnosti stvoriti mogućnost za bratski odnos dviju zemalja.









“Ne znam koliko je približio, ali da ima želju i volju to napraviti, to sam više nego siguran i ja ga podržavam u tome. Ipak su Hrvati i Srbi isti narod praktično i bilo bi bolje da se volimo i družimo nego da se svađamo. Tako da podržavam našeg Patrijarha u toj njegovoj namjeri i nadam se da će se u skoroj budućnosti pojaviti mogućnost da se naše države pomire i da žive u nekom bratskom odnosu kao što su prije živjeli u Jugoslaviji.

