Severina u Beogradu uhvaćena s muškarcem kraj kojeg nije skidala osmijeh s lica

Autor: B.G.

Najpoznatija hrvatska pjevačica, Severina Vučković, u Beogradu je u petak navečer uhvaćena u društvu markantnog muškarca, kako pišu srpski mediji.

Radi se, naime o njenom producentu, Filipu Miletiću, s skojim je pjevačica uživala u koncertu turbofolk zvijezde Indire Radić.



Sjedili su jedno do drugog, a Severina je cijelo vrijeme imala ogroman osmijeh na licu.





Surađuju već više od deset godina

Podsjetimo, Severinu su s Filipom spajali već nekoliko puta, no oni nikada nisu potvrdili da je među njima nešto više od prijateljstva i kolegijalnosti.

Filip je inače magistar klavira, a radi kao producent i skladatelje te stoji iza producentske kuće “FM Play” koju je 2007. pokrenuo s Milošem Roganovićem. Iste te su godine osvojili estradu pjesmom “Aspirin” koju su napravili za Seku Aleksić, a od tada su nastavili nizati hitove i surađivati s najvećim regionalnim glazbenim zvijezdama te su osnovali i popularni bend “Ministarke”.

Miletić stoji i iza Severininih najvećih hitova, poput “Brad Pitt”, “Uzbuna”, “Italiana”, “Dobrodošao u klub”, “Grad bez ljudi” i mnogih drugih.

Severina i Filip započeli su suradnju prije više od 10 godina. On je tada bio u ozbiljnoj vezi s pjevačicom Anom Bebić koja je neslavno završila, a i tada su ga u medijima povezivali sa Severinom i nagađali da je ona kriva za prekid, no to su oboje demantirali.