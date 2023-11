Severina opet na sudu: ‘Nevjerojatno je zbog čega su protiv mene podigli optužnicu’

Autor: Barbara Grgić

Na Općinskom sudu počelo je suđenje Severini Vučković za nametljivo ponašanje, odnosno uhođenje, bivše ravnateljice Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba Gordane Buljan Flander i ravnateljice osnovne škole, koju pohađa njezin sin, Ljiljane Klingor. Severina je u društvu prijateljice Zinke Bardić oko 9 sati stigla na sud.

Odmah na početku ročišta Čedo Prodanović, branitelj optužene je u spis priložio podnesak u kojem predlaže da se s rasprava isključi javnost radi zaštite malodobnog djeteta. S tim se složila predstavnica optužbe kao i opunomoćenice dviju oštećenih žena pa je raspravna sutkinja to prihvatila baš kao i sve njezine prethodnice u drugim sudskim postupcima u kojima se pojavljivala pjevačica.





Poslala preko stotinu poruka?

Podsjetimo, prema optužnici, Severina je od 4. srpnja do 20. listopada 2021. poslala Klinger preko WhatsAppa preko stotinu poruka. Pisala joj je: “Ma di je moja najdraža ravnateljica? Jesi li se javila donatoru? Jesi li svjesna da ću te ganjati do kraja života za sve gadosti koje si radila meni, ostalim majkama i učiteljima? Sin mi je dao izjavu u Heinzelovoj šta su mu radile učiteljice zbog tebe stara šepava ružna babo. Zbog tebe je doživio stres i prste su mu izvukle. Al ti se izvuć nećeš. Sjedit ćeš i drhtat i trest se kao što sam se ja tresla kad si mi maltretirala dijete. A za lažne prijave imaš još jednu kaznenu babo. (…)

Moraš snositi odgovornost za svoja nedjela, ovo su posljedice tvoje komunikacije. Imaš sinkopu pa se ne sjećaš što si radila? Ne pristaje tebi da budeš portirka na vratima škole a kamoli ravnateljica škole. Ti si kvarni zub ovog društva. Moje si dijete poslala u Heinzelovu sa sedam i pol godina, pa zadavila bi te rukama babo. (…) Sada će se o tebi pisati Ljiljo, o tvojoj djeci, mužu, možda imaš i ljubavnika, objavit ću tvoju fotku i napisat Ona mi je uzela dijete. U penziji ćeš sjedit po sudovima….”

‘Evo mene pred sudom, umjesto da su one predmet istrage’

“Jednostavno su mi dirali u dite. Ne znam što biste vi napravili da ste na mom mjestu. Ovo je situacija gdje umjesto da vas država štiti, i da vam štiti dijete, oni su protiv mene podigli optužnici za djelo nametljivog ponašanja. Jer sam dvjema ženama uključenim u postupak poslala sms poruke, koje me pritom bisu ni blokirale”, objasnila je Severina za 24 sata.

“Dotične gospođe su pisale pomno glavnoj državnoj odvjetnici, osobno i tražile da se pozabave sa mnom. I evo mene pred sudom umjesto da su one predmet istrage jer su radile nedozvoljene radne sa pozicija moći. Naime, i one su bile upletene u to da mi se uzme dijete na 20 mjeseci. Prijave moje i prijave drugih zena koje su zavile u crno stoje u ladici po bespućima državnog odvjetnica i to je problem ove države”, dodala je.

“Apsolutno se ne osjećam krivom, i mislim da su nam mom mjestu trebale biti te svije gospode od kojih sam jednu nazvala krivonoga baba, jer u Splitu stvarno imam raznih izraza, a po izjavama našeg predsjednika Milanovića, koji naziva ljude radnim imenima…. A druga, preblajhana plavuša što je također nešto što spada u kolokvijalni govor. Suda se ne bojim, kao Rade Končar, pucajte u prsa”, rekla je Severina.