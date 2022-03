SEVERINA PIŠE AUTOBIOGRAFSKI ROMAN! Otkrila tajnu vitke linije: ‘Zvučat će samoljubivo, ali danas puno bolje izgledam nego prije’

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Ovih dana Severina predstavlja novi album, a u velikom intervjuu za StoryBOOK, priznala je da ju je razdoblje pandemije šokiralo na više razina. Progovorila je o razvodu, načinu na koji održava vitku liniju i otkrila da piše čak dva romana od kojeg je jedan autobiografski.

Pjevačica kaže da su za najnovije stvaralaštvo najzaslužnija dva muškarca – producent novog albuma Filip Miletić te dugogodišnji menadžer Tomislav Petrović, koju joj je, kako kaže, godinu dana ponavljao istu rečenicu: “Ajmo, hani, u studio, malo o svom poslu, kako bi ti rekla”.

Korona ju je šokirala, razvela se, a borba za sina još traje, no u njoj se pojavio ‘dalmatinski dišpet’ koji joj je vratio stvaralačku energiju. Dodaje i kako se novi album znatno razlikuje od onoga što je dosad radila.

“To vrijeme je prošlo, više ne mogu pisati takve pjesme”

“Pitaju me ima li pjesama poput ‘Pogled ispod obrva’ ili ‘Virujen u te’. Nema. To vrijeme je prošlo, više ne mogu pisati takve pjesme, zapravo odavno ne pišem ništa osim dva romana koja sam započela”, kazala je i otkrila kako je jedan roman autobiografski, dok bi drugi mogla nazvati psihološkim trilerom, no sumnja da će ih ikad objaviti.

“Vraćam mu nježnošću i ljubavlju za sve napore”

Severina je otkrila i da joj je važna fizička kondicija, no tvrdi, jede sve, zdravo i obilno, ali uz to vježba, bavi se jogom i meditacijama.

“Zvučat će samoljubivo, ali danas puno bolje izgledam nego prije jer ranije nisam imala svijest o važnosti sklada uma i tijela. Danas svoje tijelo cijenim i zacjeljujem. Vraćam mu nježnošću i ljubavlju za sve napore koje sam imala, i psihičke, i fizičke, i emotivne. Što bi genijalna umjetnica Konstrakta rekla: “Umetnica mora biti zdrava!” Naime, tijelo pamti sve, ne glava, glava prati napaćeno tijelo. Glava bi razmišljala o manama tijela, ali ja joj svjesno ne dam (smijeh)”, zaključila je Severina.