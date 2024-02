Severina otkrila što je dobila za Valentinovo, fotografija na Instagramu privukla pažnju

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Pjevačica Severina Vučković dan prije Valentinova je održala koncert na Samoborskom Fašniku pred tisućama ljudi. Iz Grada Samobora su se kasnije pohvalili kako je ovo bio najposjećeniji Samoborski Fašnik do sada, što potvrđuju i fotografije.

Osim što su uživali u njenim hitovima, posjetitelji Samoborskog Fašnika imali su prilike vidjeti i Severininog sina. Naime, pjevačici se u jednom trenutku, dok je izvodila svog hit ‘Rođeno moje‘, nakratko na pozornici pridružio i sin Aleksandar, a publika je oduševljeno dočekala taj trenutak.

Da je on najvažnija muška osoba u njenom životu, potvrdila je to i dan nakon koncerta kada je otkrila što je dobila za Valentinovo. Severina se pohvalila predivno umotanim buketom crvenih ruža, ukrašenog sa dva crvena srca.

“Hvala, sine” poručila je pjevačica uz fotografiju na Instagramu u kojoj je fanovima pokazala kako izgleda buket.

Podsjetimo, pjevačica je malo kasnila s početkom koncerta u Samoboru, što je iznerviralo neke posjetitelje, no vrlo brzo se doznalo i da bi razlog mogao biti to što je otkrila da je bolesna. Naime, pjevačica se na pozornici pojavila pod temperaturom, a kako je sama otkrila, dobila je gripu. Ipak, to ju nije spriječilo da priredi koncert za pamćenje.









Inače, pjevačica se i dalje nalazi u teškom razdoblju koje traje godinama zbog bitke sa skrbništvo nad sinom, a nakon posljednje odluke Vrhovnog suda, skrbništvo nad sinom Aleksandrom, vraćeno je njegovom ocu, srpskom poduzetniku Milanu Popoviću. Pjevačica je najavila kako će se i dalje nastaviti boriti za skrbništvo nad sinom bez obzira na posljednju odluku.