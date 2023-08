Sestre Hohnjec bile su simbol skandala, jedna je završila u zatvoru: Danas su gorljive vjernice

Sestre Stefany i Matea Hohnjec nekoć su bile glavna tema svih nacionalnih i regionalnih tabloida. Medijske stupce punile su razvratnim životom i skandalima, a njihovo se prezime provlačilo i kroz crnu kroniku.

Opsjednuta vragom i demonima

I dok je starija sestra nosila revije, mlađa sestra Hohnjec godinama je bila pod utjecajem narkotika, što se negativno odrazilo na njeno psihičko stanje. Godine 2018. Matea je izbačena iz Eufrazijeve bazilike u Poreču nakon što se derala na svetoj misi. Tada je rekla da je opsjednuta vragom i demonima.

“Poručujem vam iz bolnice da svi koji ste mi uništili život i zbog kojih sam ja plakala da je došao na vas red. Moje vrijeme je došlo i ja odlazim u miru Božjem, a vi se snalazite kako znate. Ali da ću vam napraviti pakao od života, u to budite sigurni. Pozdrav”, rekla je tada Matea.





Prije nemilih događaja iz Poreča, Hohnjec je potražila i stručnu pomoć koja joj nije pomogla. Mediji su pisali i o tome kako se Matea trebala udati za šeika te s njim otići u Emirate.

”Nakljukaju te lijekovima i snađi se druže. Nema tu razgovora koji bi ti mogao pomoći. Mislim da sam ja jedina koja si mogu pomoći, ali kada počnem razmišljati o svemu, osjećam ogromnu bol zbog svega što se zbilo. I krivnju. U glavi mi je ogroman kaos koji ću, nadam se, raščistiti u zatvoru. Svi mi govore da će sve biti dobro, da ću ja biti dobro, no ne nalazim nikakvu utjehu u tim riječima. Kada će biti dobro, kako? Zaredalo se toliko loših stvari u mom životu koje ne znam prihvatiti, ne umijem vidjeti bolje sutra. Godinama sam se drogirala, živjela kako sam živjela, priznajem svoje grijehe, a sada ih naplaćujem”, rekla je Matea svojedobno u jednom intervjuu.

Završila i iza rešetaka

Stranice crne kronike Matea je spisala i nakon zabave koju je u zagrebačkom stanu priredila s bivšim suprugom Josipom Nikićem, na kojoj je zbog predoziranja drogom umrla 20-godišnjakinja. Zbog toga je Matea osuđena na godinu dana zatvora, a Josip na dvije godine i dva mjeseca.

”Nekako sam se izgubila, krenula u drugu ulicu, gdje nije možda bila volja Božja, ali opet sve se s razlogom dogodilo. Prošla sam teške stvari, vidjela i doživjela puno toga, no opet je Bog tako htio”, rekla je Matea te dodala: “Kroz sve to mene je gradio i rasla sam do trenutka dok nije došlo do bližeg susreta i upoznavanja s Bogom. Jednoga dana sam na poziv jedne gospođe otišla na svetu misu. Zatim je uslijedio razgovor sa svećenikom, životna ispovijed i promjena života”, priznala je bivša manekenka.

Od gimnastike preko Farme do oltara

S druge strane, Stefany Hohnjec pamtimo po izboru za Miss sporta 2004. godine, nakon čega je postala gošća brojnih događanja. Bavila se ritmičkom gimnastikom i sudjelovala je na europskim i svjetskim natjecanjima kao reprezentativka Hrvatske. Sudjelovala je i u prvoj sezoni reality showa Nove TV “Farma”, u kojoj je pobijedio Rafael Dropulić.







No, takav joj je život dosadio i odlučila se okrenuti vjeri.









“Htjela bih naglasiti da se kroz život dogodi puno toga što nas dovede do onoga gdje bi trebali biti jednog dana, a i sve ono što se dogodilo kasnije se može preobraziti u svjedočanstvo. Kroz to neko iskustvo možemo svjedočiti vjeru. Promijenila sam svoj život, dogodilo se obraćenje koje još uvijek traje. U toj promjeni pokušavam staviti Boga na prvo mjesto. To me vodi kroz svakodnevnicu’, rekla je između ostalog Stefany Hohnjec, a danas Papić.

O svom obraćenju ne govori puno u medijima.

“Živim to u svojoj skrovitosti, kad osjetim poticaj Duha Svetoga da svjedočim, pojavim se, ali ne želim forsirati, biti napadna ili siliti nekoga. Vjerujem da se uvijek dogodi situacija i stvari se poslože kad bi trebala negdje biti. Delikatno je s medijima, zato sam se povukla i stavila medije sa strane. Osjetljivo je petljati se nekada s medijima jer mogu napraviti od toga puno stvari i puno situacija koje nisu takve kakve jesu pa se iz nečeg pozitivnog može dogoditi nešto suprotno”, dodala je Papić koja je danas i majka dvoje djece.