SESTRA DANIJELE MARTINOVIĆ OKUPILA BEND: Prije dvije godine od Graše je javno poželjela jednu stvar: ‘To mi se činilo logično’

SESTRA DANIJELE MARTINOVIĆ OKUPILA BEND: Prije dvije godine od Graše je javno poželjela jednu stvar

Splitska pjevačica Izabela Martinović posljednji je put u Splitu pjevala prije deset godina, a sada je okupila vlastiti bend Izabela i Stijene i počela raditi koncerte.

Od njenog velikog hita “Znaj da volim te” kojeg je pjevala s grupom Stijene je prošlo više od 25 godina, no usprkos tome što ju ne viđamo često u javnosti, Izabela je za In magazin rekla da sa glazbene scene nije otišla i da je uvijek tu negdje.

Podsjetimo, iza Izabele je težak životni period. Naime, pet godina borila se s rakom limfnih žlijezda, no o svojoj dijagnozi u javnosti nije željela govoriti.

“Uvijek i svaki put bila sam etiketirana po bolesti i zbog toga nisam o tome željela govoriti. Sretna sam što sam uspjela sve ostaviti iza sebe i počela se baviti glazbom koja mi je puno pomogla i kroz koju sam pronašla novu sebe. Iskustvo me je promijenilo i na neki način sam prerano odrasla, ali glazba je bila okidač i pokretač da to ostane iza mene”, rekla je Izabela za Večernji prije nešto više od dvije godine i otkrila kako joj je upravo sestra Danijela bila najveća podrška u najtežim danima.

Tada je dodala i kako ne odbacuje mogućnost suradnje sa sestrom Danijelom, ali pod uvjetom da im zajedničku pjesmu napiše tadašnji Danijelin partner Petar Grašo s kojim je, pretpostavlja se, prekinula u svibnju 2021. godine, a koji se kasnije oženio s Hanom Huljić s kojom je dobio kćer Albu.

“Teško je Petra uhvatiti. To je bio moj prijedlog kada smo pjevušili na našoj privatnoj fešti. Budući da nas on obje poznaje, to mi se činilo logično”, šaljivo je prokomentirala.