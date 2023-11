Sergej Božić rasplakao je naciju, a tek kad čujete izvedbu pjesme J’taime Lare Fabian

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Nova sezona showa The Voice Hrvatska iznjedrila je prvu potencijalnu hrvatsku glazbenu zvijezdu. Riječ je o 19-godišnjem Sergeju Božiću čija je izvedba hita ”Ružica si bila” Bijelog dugmeta mnogima natjerala suze na oči, pa tako i njegovoj mentorici u showu Vanni.

Već čim je stupio na pozornicu i pustio glas, bilo je jasno da ovo Sergeju nije bilo prvo glazbeno iskustvo.





Osim što su ga se mnogi sjetili iz sudjelovanja u showu Zvjezdice, na YouTube platformi mogu se pronaći snimke njegovih zapaženijih nastupa i izvedbi.

Cijeli niz pjesama mladog riječkog talenta

”Ogledala su oko mene” koju izvodi on i Medea Market – Sindik uz pratnju mješovitog zbora Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova, Rijeka, zatim pjesma ‘Tvoje je’ koju je izveo s Anom Lacković, kao i snimka Sergejevog nastupa s 20. festivala “All you need is love” u Pazinu gdje je pjevao J’taime Lare Fabian, hrvatsku obradu Ja te volim koju je napravila Dubravka Pleško, jasno pokazuju kako je Sergej vrlo blizu ostvarenju svog sna.

Mladi riječki tenor, koji je osnovnu školu proveo na Krku, ljetos je koncertom u Mramornoj dvorani riječke Guvernerove palače maturirao solo pjevanje.









Osim što pjeva, Sergej svira klasičnu gitaru i klavir, a u budućnosti se vidi u mjuziklima i na velikim pozornicama. “Operno solo pjevanje bih u svakom slučaju želio diplomirati, a čime ću se na kraju baviti manje je bitno, jedino je bitno da bude riječ o glazbi”, otkrio je Sergej u razgovoru za Gloriju.

Istaknuo mu je kako mu je najbitnije bilo prenijeti emociju koju sam osjeća dok izvodi neku pjesmu, a sudeći po reakcijama, u tome je itekako uspio.