‘SEKSUALIZIRAMO DJECU OD NAJRANIJE DOBI’: Neda Parmać izgubila živce zbog pitanja koja odrasli postavljaju djeci još od vrtića

Pjevačica Neda Parmać na svojem je Instagram profilu objavila fotografiju na kojoj pozira s kćerkicom Adrianom, a uz nju je objavila poduži tekst u kojemu je kritizirala pitanja koja se postavljaju djeci vrtičke i osnovnoškolske dobi.

“Možemo li molim vas prestati vrtićku i osnovnoškolsku djecu prestati ispitivati da li imaju simpatiju, dečka, curu… Ne mogu vam opisati koliko mi ide na živce što je to jedno od prvih pitanja koji odrasli pitaju djecu. Pa je li to stvarno najbitnija stvar?

“Ne želim da mi dijete misli da mora imati dečka”

Kužim da u nedostatku pametnijeg pitanja, pristupa… Ali ajde radije ništa..





Gotovo cijeli vrtićki period bi na pitanje, za koje, btw, djeca nemaju uopće ideju što bi simpatija mogla biti i na to pitanje nemaju odgovor, skoro uvijek su zbunjeni, pa čak i kad kaže da nema gotovo uvijek sljedeće pitanje je “ma kako to? Sigurno ti se netko sviđa”. Odgovarala sam umjesto nje sa “ma kakav dečko, što će joj to..ha ha” Osjećaju da moraju imati simpatiju, i još gore, kao da je to jako bitno…

Članica grupe Feminnem je navela i nekoliko prijedloga pitanja koje smatra primjerenijim za razgovor s djecom. “Si čuo neki dobar vic? “, “Imaš li najdražu pjesmu? “, “Imaš li hobi?”.

“Aj pliz… Ne želim da mi dijete misli da mora imati dečka. Pliz”, zaključila je.

“Kakav mali frajer, sigurno će lomit srca”

U komentarima su se javile pratiteljice koja dijele s njoj mišljenje.

“Kako si slatka, sigurno su svi dečki zaljubljeni u tebe”, “kakav mali frajer, sigurno će lomit srca”…Nemaš pojma kako sam sretna jer koristiš ovaj svoj prostor da to spominješ, jer ispadam luda kad kažem da seksualiziramo djecu od najranije dobi s ovakvim mutavim izjavama”, napisala je jedna pratiteljica, a Nada joj je odgovorila:









“Adriani je taj koncept u vrtiću bio totalno stran… Ono, šta je simpatija… U čudu bi gledala… Često bi došlo do objašnjavanja i tu smo već na odlasku”, napisala je.

“Definitivno najgluplje pitanje koje poslije evoluira u “Kaš se žent, kaš se udavat?”. Ali ljudi su mentalno ograničeni, pa to pitaju po defaultu, odgovor ih u principu ni ne zanima”, smatra druga pratiteljica.