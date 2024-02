Saša Popović otkrio s kojim poznatim pjevačem ne priča već 23 godine

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Kreativni direktor “Zvezde Granda” Saša Popović proveo je četiri desetljeća na estradi, no kaže, sa svim poznatim osobama trudio se njegovati korektne odnose. Zbog toga ne može govorit o ikakvim razmiricama s poznatima. S mnogima je u korektnim odnosima, ali ipak s jednom osobom ne komunicira.

Kako je otkrio, Popović više od dva desetljeća ne komunicira s Miroslavom Ilićem. “Ne postoji nitko sa kim ne pričam. Zapravo, da, samo sa Miroslavom Ilićem ne pričam već 23 godine”, otkrio je Popović svojevremeno za medije.

Pojasnio je kako je Ilić prestao komunicirati s njim, ali i da se nisu imali prilike ni sresti. “Jednostavno, on je prekinuo komunikaciju sa mnom još 2000. godine, tako da, eto, prošlo je toliko, 23 godine kako ne pričamo”, naveo je Popović.

“Privatno što mislim o njemu je druga priča”

Iako ne komuniciraju, Popović nije želio govoriti protiv Ilića, ali je dao do znanja što o njemu misli. Istaknuo je i koliko ga cijeni kao glazbenika. “Da se razumijemo, ja jako cijenim njegov rad, njegove pjesme, muzički. Njegove pjesme su uvijek dobrodošle u ‘Zvezdama Granda’. Privatno što mislim o njemu je druga priča”.

Podsjetimo, nakon što je Hrvatsku zahvatila ‘Prijomanija’, a povodom 20 godina od početka regionalnog showa ”Zvezde Granda” Saša Popović se prisjetio kandidata koji su ostvarili značajnu karijeru, a posebno je zanimljivo što je, kako tvrdi, upravo on zaslužan za to da Aleksandra Prijović nije odustala od glazbene karijere.

Popović je opisao kako je izgledalo kada je Aleksandra prvi put došla na audiciju za spomenuti show, no iz istog je ispala glasovima publike što joj je znatno narušilo samopouzdanje. Ipak, on joj je jasno dao do znanja kako bi to mogla biti zadnja šansa da se otisne u glazbene vode, gdje se danas nalazi.

“To što je napravila, to me podsjeća na Lepu Brenu i Slatki greh i na 1983. godinu kad je ono isto puklo, i kad smo radili nevjerojatne koncerte”, ustvrdio je Popović opisujući tadašnju situaciju Aleksandre Prijović.

“E, to se sad isto dogodilo i s Aleksandrom. Ona je prvi put došla na audiciju 2011. godine u Suboticu. Budući da je imala 15 godina, ja sam joj tada održao casting, to je bila još ona varijanta kad je bilo 40-50 natjecatelja ukupno, i ona je prošla nekoliko emisija, nekoliko kola, mislim da je prošla čak jedno 4-5 emisija”, pojasnio je.









“I u jednom trenutku su isključivo glasovali gledatelji i ona je ispala. Ona se toliko razočarala. Ništa. I onda dolazi sljedeća godina i ja sam održao casting za 18 djevojaka i trebale su mi još dvije. Onda sam odlučio zvati djevojke iz prošle sezone, tko dobije najviše glasova da popunimo za tu sezonu. I tajnica zove Aleksandru, ona je bila u Belom Manastiru, kaže: ‘Neću se natjecati, eto ispala sam, jednostavno narod nije glasovao za mene’. I neće, a ja sam onda uzeo slušalicu i kažem: ‘Slušaj, Aleksandra, ovo ti je posljednja šansa, dođi pa što bude, prođeš – prođeš. I te godine je prošla ona i Andreana Čekić i u toj 2012./2013. je bila fantastična”, otkrio je Saša Popović.