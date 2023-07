Sandi oduševljen novim spotom sa Severinom: ‘Napokon mogu javno pričati o tome, nije lako godinu dana šutjeti’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Severina je u utorak pustila nova dva spota pjesama s njenog najnovijeg albuma. Riječ je o pjesmi ‘Nebo‘, velikom hitu Sandija Cenova iz 1993. godine, čiji je zanimljivu verziju snimila u suradnji sa Sandijem i KIMMV-om, a druga je pjesma ‘Pravda za ljubav‘.

I dok je ‘Pravda za ljubav’ prava ženska energična pjesma, mnogi su s nestrpljenjem iščekivali čuti kako zvuči nova verzija ‘Neba’, pjesme koja je obilježila devedesete.

”Severinu volim i poštujem kao prijateljicu već dugi niz godina. Smatram je definitivno najvećom zvijezdom cijele regije pa mi je ovaj naš duet velika čast i potvrda kvalitete mojih pjesama. ‘Nebo’ je jedna od pjesama koje su obilježile devedesete, a i moju karijeru u tom vremenu. Kako to zvuči u novom, totalno ludom aranžmanu uz Severinu – poslušajte! Filip Miletić je, kao producent ovog dueta, stvarno ”razvalio”, kako se kaže u narodu. A ja napokon mogu javno pričati o tome, jer vjerujte – nije lako godinu dana raditi na duetu sa Severinom, a morati šutjeti o tome…”, izjavio je Sandi.





“Dugo sam čekao to, godinu dana radimo na duetu. Sve je počelo zapravo na Severininom rođendanu kad sam se upoznao s Filipom Miletić, njenim producentom i odmah smo si nekako kliknuli i sprijateljili se i krenuli u suradnju koja je započela s tim duetom. On je naravno znao te neke moje starije pjesme i Nebo mu je bila jedna od mojih top pjesama, tako je bar rekao, nadam se da je tako, i bilo je fora da to osvježimo i da se te pjesme neke starije generacije prisjete, a novije generacije da je čuju možda po prvi put”, kazao nam je Sandi.

“Siguran sam da Severinu prati jako puno generacija tako da nije mogla ispasti bolja ideja zato što se sa Severinom družim već dugi dugi niz godina i ovo sve skupa je onako iskreno, i dobro, i svi smo uživali u snimanju spota koji je, naravno, po mom ćeifu, što se kaže, jer je pun brzih auta, motora, pravi spot ceste, što ja naravno najviše volim.

Nadam se da ćemo razgovarati nakon nekog vremena pa da ćete me pitati: Kako je sada kad imate ponovo hit?’ Ja se tome nadam, ne želim biti neiskren i nadam se da će ovo ljeto klubovi goriti s pjesmom Nebo”, iskreno nam je rekao Sandi, koji niti trunke nije sakrivao radost zbog najnovije suradnje.

”Let’s make Sandi great again!”, dodala je Severina.









Osim ‘Neba’, autor glazbe, teksta i aranžmana i za ‘Pravdu za ljubav’ je Filip Miletić, ujedno kompozitor i glazbeni producent cijelog Severininog novog albuma, dok oba spota potpisuje redatelj Nemanja Novaković.

S A strane Severininog novog albuma, publici još preostaje čuti i ‘Sto stepeni’ feat. L’Amiral, čija se premijera također očekuje ovog mjeseca.