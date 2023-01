‘S OBZIROM NA TO ŠTO GA JE SNAŠLO, NEVJEROJATNO!’ Tonči Huljić odao počast Massimu: ‘Glas jači od smrti’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Tonči Huljić se na dočeku Nove godine u Zadru prisjetio Massima Savića. Sa svojim bendom Madre Badessa odao mu je počast uz emotivne riječi.

“Ja i on smo otpjevali jedan duet, zove se Fuman. Nevjerojatno je s obzirom na to što ga ja snašlo da se ta pjesma tako zove. Otpjevat ću pjesmu i za njega i za sebe, i to nekim njegovim glasom”, najavio je Tonči uoči nastupa za RTL.

Huljić se dotakao posebno tužnog, ali herojskog detalja, kojega je ranije otkrio Romano Bolković.





“Previše dragih ljudi otišlo je iz naših života ove godine. Mislio sam da će pobijediti zlo koje ga je snašlo. Publika u zagrebačkoj Areni nije znala u kakvom stanju nastupa i da ga čeka medicinska skrb iza bine… Što više reći o njemu, a da ovaj detalj nije rekao? Pjesma mu je bila važnija i veća od života, a glas jači od smrti. Putuj, Massimo, a nas će tješiti uspomene. Duboka sućut Enici i Mirni”, kazao je Tonči za Slobodnu Dalmaciju.

Massimo Savić preminuo je u 61. godini nakon kratke i teške bolesti. Njegov posljednji ispraćaj bit će u utorak, 3. siječnja, u 11 sati na Gradskom groblju Zadar.