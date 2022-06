RUSKI OLIGARH SPAŠAVA BOGATSTVO: Najbogatija Srpkinja i prijateljica Nine Badrić postala milijarderka!

Ruski poduzetnik Andrej Meljničenko predao je vlasništvo nad dvjema najvećim svjetskim tvrtkama za ugljen i gnojiva svojoj supruzi Aleksandri Meljničenko i to dan prije nego što je Europska unija sankcionirala te fondove, prenosi Reuters.

Andrej se na svoj 50. rođendan odrekao udjela u proizvođaču ugljena SUEK AO i grupi za proizvodnju gnojiva EuroChem Group AG ostavivši svojoj supruzi Srpkinji stvarno vlasništvo nad tvrtkama.

Sandra se tako našla na listi najbogatijih žena na svijetu, s bogatstvom procijenjenim na 32.8 milijardi dolara. Ujedno je postala i najmlađa među deset najimućnijih žena svijeta te se smjetila na visoko osmo mjesto na listi magazina Forbes.





Podsjetimo, Sandra Meljničenko devedesetih se pojavila na srpskoj estradi kao dio ženske skupine Models. Skupina je bila sastavljena od manekenki koje su pjevale ili pokušavale pjevati, a proslavile su se hitom Pare, pare, pare.

Meljničenka je navodno očarala već na prvi pogled, a on je nju oduševio odabirom zaručničkog prstena.

“Imamo vrlo sličan ukus u svim segmentima – od garderobe do interijera. Moj zaručnički prsten sam, tjedan dana prije no što će mi ga Andrej pokloniti, gledala i razmišljala: ‘Baš bih voljela da ga imam’. Niti je tada on bio sa mnom niti sam mu to spominjala, a u cijeloj Moskvi odabrao je baš njega. To je jednostavno nevjerojatno”, rekla je jednom prilikom.

Poznati ruski par ima dvoje djece, a u braku su već 17 godina. Na njihovoj svadbi, koja je trajala tri dana, pjevali su Christina Aguilera i Enrique Iglesias, a navodno su za zabavu iskeširali tri milijuna dolara.

