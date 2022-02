ROZGA ĆE IPAK PJEVATI HANI I GRAŠI? O vjenčanju progovorila mladenkina bliska prijateljica: ‘Tako se potrefilo’

Autor: T. Š.

Najprije par godine, potom beba godine, a sad nas čeka i vjenčanje godine – sve te novosti svojim je fanovima priušitio novi najpopularniji plan na domaćoj estradi, Hana Huljić i Petar Grašo. I dok mnogi s veseljem iščekuju sutrašnji dan, detalji o Haninom i Petrovom vjenčanju dolaze na kapaljku.

Prema prvim glasinama govorilo se da će upravo Jelena Rozga biti ta koja će pjevati na njihovom sutrašnjem vjenčanju, no ubrzo se doznalo kako će na sutrašnjoj ceremoniji biti tek najuži članovi obitelji. No, čini se da slavni par možda priprema pravi party tek nakon sutrašnjeg vjenčanja. Dala je to naslutiti i glazbenica Mia Dimšić., inče bliska Hanina prijateljica.

Pravo slavlje tek slijedi?

Naime, Mia sutra nastupa na Dori zbog čega neće moći biti na vjenčanju svoje prijateljice, ali je otkrila da je to vjenčanje za najuži krug obitelji, što bi moglo značiti da će za prijatelje organizirati posebno slavlje.







“Vjenčanje je sada za najuži krug ljudi. Potrefilo se to tako, a ja ću svakako biti uz Hanu barem virtualno i preko poruka, a znam da će i ona uz mene i uvijek ćemo se podržavati”, rekla je Mia za RTL.hr.









Sve to , osim još jednog slavlja, moglo bi to značiti i da će Jelena Rozga ipak zapjevati Hani i Graši, no to sve ostaje za vidjeti, jer prijateljica Mia nije specifirano izjavila da će biti još jednog slavlja.

Podsjetimo, Hana i Petar, koji zajedno očekuju i dijete, vjenčat će se u crkvi u Splitu. Hani će kuma biti pjevačica Domenica Žuvela, a Petru bivši košarkaš Dino Rađa.