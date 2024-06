Renatu iz Braka na prvu povezivali su s Alenom: Stala na kraj glasinama i pokazala koga ljubi

Autor: T.Š.

Pjevačica Renata Dojčinović sudjelovala je u posljednjoj sezoni ‘Braka na prvu‘ u kojemu su je eksperti spojili s trenerom Josipom Krolom. Iako u showu nije pronašla ljubav, a Josip je često insinuirao kako je u showu radi vlastite promocije, sreća joj se osmjehnula nakon što je s Josipom stavila točku na i.

Po izlasku iz showa mnogi su je počeli povezivati s Alenom Vlahovićem, pjevačem i radijskim voditeljem, koji isto ije imao sreće u showu, a od prvog dana nije krio da medicinska sestra Ana Jakuš i on nikako nisu kompatibilni. Kako je spomenuo da mu je Renata fizički privlačna, a poslije showa su se i družili, mnogi su počeli sumnjati da je među njima zaiskrilo, a nakon silnih nagađanja Renata je odlučila stati na kraj šuškanjima.

Na svom Instagram profilu pjevačica je odlučila pokazati svog odabranika pa je objavila fotografiju a kojoj pozira u zagrljaju smeđokosog muškarca, a u opis fotografije stavila je emotikone srca i lava. Objava je ubrzo privukla pažnju Renatinih obožavatelja koji su ispod iste ostavili brojna srca, a paru su poručili kako su ”preslatki”.

“Gradimo odnos iz dana u dan”

Inače, Renata je ranije u razgovoru za RTL.hr otkrila kako je sretno zaljubljena, a tad je ponosno istaknula i kako joj je upravo njezin novi odabranik najveća podrška. “Gradimo odnos iz dana u dan i mogu s ponosom reći kako pored sebe imam baš onakvu osobu kakvu sam priželjkivala. On je moja velika podrška u svemu”, naglasila je pjevačica.

Osim Renate, sreća se osmjehnula i njenom mužu iz showa, koji je isto pronašao osobu s kojom se započeo viđati, a u razgovoru za RTL.hr otkrio je kako ga je ta osoba upoznala gledajući kroz show.









“Počeo sam se viđati s jednom osobom. Ona me vidjela u ‘Braku na prvu’, ali nije se na temelju toga javila. Inicijalno to nije bio povod, ali je znala tko sam. Odlučili smo dati jedan drugome priliku. Apsolutno ima samo riječi hvale na moje sudjelovanje u showu. Želi me upoznati kao osobu izvan showa iako sam bio u potpunosti autentičan i ništa nisam glumio. U neku ruku me upoznala preko malih ekrana”, izjavio je nedavno Josip.