RASPLAKAO JE SVIJET U BRITANSKOM TALENTU SHOWU: Kantautor moćnog glasa i pjesama koje ogoljuju dušu Calum Scott dolazi u Zagreb!

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Mladi britanski autor i pjevač senzacionalnog glasa Calum Scott posjetit će Zagreb u sklopu svoje turneje Bridges World Tour te održati koncert u Boogaloo klubu 28. travnja 2023. godine. To će biti njegovo prvo glazbeno gostovanje u regiji od kada je ga je javnost upoznala, i to putem showa Britain’s Got Talent 2015. godine. Calum Scott je tada izveo verziju Robynina hita “Dancing on My Own“, oduševio žiri i posebice Simona Cowella koji mu je dao zlatni gumb. Nakon što je osvojio šesto mjesto na natjecanju, sljedeće je godine objavio svoju verziju kao singl, koji je zauzeo drugo mjesto na UK Singles Chartu i postao najprodavaniji singl u Britaniji ljeta 2016-te, koji je zaslužio i nominaciju za Brit Award u kategoriji najboljeg britanskog singla.

Dolaskom svog debitantskog albuma Only Human iz 2018., Calum Scott zasjeo je na 1. mjesto iTunes ljestvice albuma u više od 20 zemalja diljem svijeta, skupivši preko 7,5 milijardi ukupnih globalnih streamova. Album Only Human uključuje njegovu platinastu uspješnicu “You Are The Reason”, pjesmu koja je prošla među 25 najboljih na Spotifyjevom US Viral 50 i dospjela među 10 najboljih na iTunes ljestvicama singlova u 38 zemalja.





Sa svojim snažnim glasom i pjesmama koje ogoljuju dušu, Calum Scott stvara duboko rezonantne pjesme koje prate najznačajnije trenutke u našim životima. Od izdavanja revolucionarnog singla “You Are The Reason”, bezbrojni obožavatelja diljem svijeta u njegovoj glazbi pronašli su utjehu nakon slomljenog srca ili gubitka drage osobe. Istu tu eneghiju i senzibilitet Calum Scott će prenijeti uživo publici u Zagrebu, a u tome će mu pomoći njegov odličan prateći bend koji uključuje i gudačku sekciju s violinom i violončelom.

Calum Scott u proljeće u Hrvatsku dolazi u sklopu turneje kojom promovira svoj drugi album nazva Bridges izdan u lipnju 2022. godine. Napravljen s producentima s A-liste kao što je Greg Kurstin (osmostruki dobitnik nagrade Grammy koji je radio s Paulom McCartneyem i Adele), album je već “izbacio” nekoliko uspješnih singlova kao što su ljubavna balada s klavirom “Bilblical”, “Rise” koji ističe Calumov topli, ali moćni vokal te najnoviji singl “If You Ever Change Your Mind” neobično optimističan osvrt na prekinutu romansu.

Na novom album Scott je udvostručio svoju predanost pretvaranju svojih najintimnijih iskustava u pjesme koje podižu raspoloženje i jačaju srce. U skladu sa Scottovim namjerama za cijeli album, Bridges u konačnici otkriva nevjerojatnu nadu u tami, delikatnu alkemiju koja odjekuje njegovom novopronađenom samouvjerenošću u ulozi lirskog pripovjedača.

Sa sigurnošću se može reći da Calum Scott nije izgubio čaroliju koja mu je pomogla osvojiti srca publike još 2015., budući da su Bridges sjajna serija melodija koje griju srce i pokazuju njegov uvijek senzacionalni pjevački glas, kao i njegov rastući talent kao tekstopisac. Taj glas se sada sprema osvojiti i srca zagrebačke publike u proljeće ove godine.

Ulaznice za koncert kreću u prodaju u srijedu 14. prosinca u 11 sati , a mogu se kupiti putem Eventim sistema, online kao i na fizičkim prodajnim mjestima. Cijena ulaznice je 190 HRK.