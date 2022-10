‘PUSTIO SAM OVO ATEISTU, POSTAO JE KRŠĆANIN’ Glazbenici udružili snage i snimili novi duet: ‘Ako vama pomaže da ostanete čisti…’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Marin Ivanović-Stole i Tony Cetinski snimili su duet za duhovnu pjesmu “Spremni za rat 2 Duhovno bojno polje“. Tekst su navodno pisali sami, a pjesmu je producirao Stole. No, reakcije na tek objavljenu pjesmu su podijeljenje.

Naime, mnogi su se prisjetili ranijih suradnji ovog dvojca, između ostalog, njihove pjesme “Balkanska ruta” koja na YouTube ima više od 800 tisuća pregleda, a neki su spomenuli borbu s porocima. Naime, poznato je da se Stole više puta pokušao odviknuti od droga, što je u konačnici, teškom mukom i uspio, a u svoj borbi ponajviše ističe snagu vjere kao najjaču kariku na putu prema njegovom ozdravljenju.

“Ajde ako vam dvojici pomaže da ostanete čisti od užasa ovisnosti neka…ja da ću ovo poslušat ko Balkansku rutu stotine puta baš i neću, ali lijepo vidjet da i nakon svih tih godina surađujete”, poručio je jedan korisnik YouTube platforme.





Neki pjesmu hvale, drugi nisu pretjerano oduševljeni. U komentarima su neki zamjerili poznatom reperu da gleda samo na zaradu, mišljenje koje je dodatno potkrijepljeno i činjenicom da je reper pokrenuo modnu marku ‘Aleluja’. Evo nekih od kritika upućenih na YouTube platformi:

“Stole ft. anđeo Gabrijel, “Gospel 2022, Evanđelje po Stoletu”, “Ma nema do starog spremni za rat ništa”, “Sendvičari”, “Ovaj reklamović više ne zna što bi repao, živi u prošlosti”, “Točno mi se povraća od ovoga”, “E jesi se u*rao Stole. Ne radiš ti za nikakvog boga nego za pare. Lagano mi se počinješ gadit, a jedan sam od onih koji gotovo zna svaku tvoju stvar. Jako loše Stole”, “Pustio sam ovo ateistu, postao je kršćanin”, samo su neki od komentara.

“Sudbina je uvijek ista zato kreni moliti i nemoj brinuti”, pjeva Cetinski u pjesmi koju Stole najavljuje kao najavu albuma ‘Gospodin Bog’, koji planira objaviti uoči Božića.

Podsjetimo, Cetinski je prilikom gostovanja u emisiji Laudato televizije “More milosrda” progovorio o trenucima preobraćenja, prethodnim brakovima, karijeri, borbama i porocima.

Naime, Toni i supruga Dubravka su nakon sedam godina civilnog braka sklopili sakramentalni. Pjevač je u emisiji otkrio kako je upravo kroz svoju suprugu krenuo putem vjere, a naveo je kako je omiljeni svetac njegove bake bio Padre Pio, koji je bio taj po kojem je doživio obraćenje srca. Hodočastite s Kristoforima svetom Padru Piju. Tada je s gledateljima podijelio jedan poseban trenutak, kada je osjetio jaku moć obraćenja. Bilo je to nakon posjeta San Giovanni Rotondu i svetom Padre Piju.









Nakon hodočašća, on i supruga smjestili su se u Rim u jedan hotel. Te noći Tony je sanjao Padra Pija. Probudio se sav znojan i odmah tražio Dubravku krunicu u ruke. Kaže, molio je na talijanskom i to tako brzo da misli da to više nikad ne bi mogao ponoviti. U snu mu se, kako je kazao, sve nudilo kronološki pa je prošao kroz sve poroke kroz koje je prošao kroz život – od lakih žena, alkohola, droga, ali i onih s kojima nije imao veze. Pjevač je kazao da je shvatio kako je to bila strategija Padra Pija koji mu se u jednom trenutku u snu i obratio rekavši dvije konkretne rečenice.