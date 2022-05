PUKLA LJUBAV POPULARNIH INFLUENCERA: Borna burno reagirao na Martininu izjavu: ‘Neće meni nitko govorit di ću živjet’

Nagađanja o prekidu influencera Borne Rastović i Martine Vuletić, nakon što su prestali objavljivati zajednički sadržaj na društvenim mrežama, pokazala su se točnima – Borna i Martina više ne nisu zajedno.

Influenceri su prije nekoliko mjeseci uselili zajedno u stan u Zagrebu, no izgleda da su upravo na taj način shvatili da nisu jedno za drugo. Nakon što su sumnje postale sve ‘glasnije’, oglasila se i sama Martina koja je potvrdila da više ne živi s Bornom.



“Mislim da je on već odgovorio na to pitanje, ako se ne varam. Vratio se u Ivanić-Grad, vratio se tamo odakle je i došao, tamo mu je bolje.

Kaže da više voli život na selu, kod mame i tate. Mislim da je on to sve napisao. Nemojte me pitati stvari na koje vjerojatno već znate odgovor”, odgovorila je obožavateljima na društvenim mrežama.

“Ove forice kao vratio se na selo mami i tati, znači, ljudi, nebitno selo il’ bilo kaj, al’ ovo je moja kuća i ja želim tu živjet i da je na najvećoj planini i da je u pi*ki materinoj ja ću živjet tu. Mislim, nisam kao sad ja tu nešto živčan, ljut, na bilo koga neg’ samo jednostavno, ono, volim svoju kuću i živjet ću tu i neće meni nitko govorit di ću ja živjet”, osvrnuo se Borna kasnije putem Insta storyja na Martinine tvrdnje.









Inače, par nikad nije potvrdio da su doista bili u vezi, već su se nazivali cimerima. Početkom pandemije počelo se nagađati o njihovoj bliskosti, a sve više je bilo vidljivo da puno vremena provode zajedno. U konačnic su počeli i zajedno živjeti.