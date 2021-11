PRVI PUT U POVIJESTI! LADY GAGA OGOLILA I TIJELO I DUŠU: ‘Počela sam osjećati psihičke poteškoće’

Autor: T. Š.

Slavna pjevačica i glumica Lady Gaga prva je u povijesti koja se fotografirala za britansko i talijansko izdanje Voguea i to potpuno naga. Riječ je o prosinačkom izdanju, a osim nagih fotografija, pjevačica je ogolila i dušu. Otkrila je što joj se dogodilo zbog filma Ridleyja Scotta ‘House of Gucci‘ u kojemu je utjelovila ulogu zločinke Patrizije Reggiani.

Naime, kako je umjetnica veliki perfekcionist, tako si je zadala poseban zadatak pripremajući se za ulogu Patrizije Reggiani, a zbog želje da se što bolje uživi u lik Talijanke, doživjela je psihičke probleme.

“Godinu i pol živjela sam kao Reggiani, od toga devet mjeseci govorila s talijanskim akcentom, i ispred kamere i izvan seta. Nisam izlazila iz te uloge. I na setu i u hotelskoj sobi živjela sam i govorila kao Reggiani, a potkraj snimanja počela sam osjećati neke psihičke poteškoće. Sjećam se da sam jednom u Italiji krenula u šetnju, dva mjeseca to nisam radila, i odjednom me uhvatila panika jer sam pomislila da sam opet na setu”, otkrila je.







No, zbog načina na koji se pripremala za ulogu, zamjerila se i pravoj Patriziji Reggiani, ženi koja je naručila ubojstvo svog bivšeg supruga Maurizija Guccija. Zbog zlokobnog čina provela je 18 godina na robiji. Razlog leži u tome što ju Lady Gaga nije željela osobno upoznati i vidjeti kakva je, što je Patriziju iznerviralo, a navodno ju ni Gaga nije impresionirala.









No, umjetnica je i za to dala pojašnjenje. “Nisam htjela da mi nitko sa strane govori tko je Patrizia, pa ni ona; htjela sam to sama otkriti”, otkrila je Gaga.

Pjevačica je više od godinu dana detaljno proučavala novinske tekstove i videozapise o Reggianijevoj. Uvježbavala je način na koji je Patrizia mijenjala naglaske, ovisno o tome s kim bi razgovarala.

Film “House of Gucci” imao je i sentimentalno značenje za Gagu. “Snimanje ovog filma bilo mi je neprocjenjivo životno iskustvo jer sam svake minute svakog dana mislila na svoje pretke u Italiji i na ono što su morali učiniti da bih ja imala bolji život. Samo sam ih htjela učiniti ponosnim, zbog čega sam i odlučila da moja uloga prikaže stvarnu ženu, a ne ideju loše žene. Nisam željela glorificirati nekoga tko je počinio zločin, ali željela sam odati počast svim ženama koje su postale eksperti u preživljavanju”, otkrila je.

Inače, Gaga nije jedina koja je izašla na čak dvije naslovnice popularnog Vogue. Prije nje ta je čast pripala glazbenoj divi Adele. Ona se pojavila na naslovnicama britanskog i američkog Voguea za studeni.