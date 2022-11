PRVI MU JE PUT, ALI ZNA POGODITI KUT: Maja se pohvalila suprugom Nenadom, a Ella Dvornik im uputila posebnu molbu

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Obitelj Tatarinov-Šuput priprema se za povratak u Hrvatsku nakon nekoliko dana uživanja u Dubaiju. Pratitelji ni ovoga puta nisu bili zakinuti za niz objava s putovanja, kako to obično biva s našom popularnom pjevačicom i voditeljicom. No, za razliku od nje, njezin suprug Nenad Tatarinov malo je sramežljiviji na društvenim mrežama. Dokumentirao je on brojne uspomene na njihovu vezu, vjenčanje, trudnoću i Bloomovo odrastanje, no jednu stvar sinoć je učinio po prvi put.

Nenad je odabrao posljednju večer u Dubaiju za početak nove obiteljske tradicije. Po prvi puta je snimio selfie, što je dosada bio isključivo Majin posao. Maja je očito odlučila da je ovoga puta na njemu red te mu sjela u krilo i dala mobitel u ruke.



Sudeći po fotografiji, teško je povjerovati da mu je ovo baš prvi put, iako je i sama Maja u objavi napisala “Za nekog tko nikad nije okinuo selfie, dosta dobra fotka.” Par je brzo počeo prikupljati brojne komplimente, a javila se i Ella Dvornik: “Molim vas jos djece – hvala, uprava.” “Prelijepi ste par”, “Muž je wow”, “Ma nek priča tko što hoće, meni ste vi top”, neki su od komentara obožavatelja.

Svjesna je i Maja kako njezin suprug izgleda, a u jednoj ga je jučerašnjoj objavi i usporedila s Georgeem Clooneyjem, holivudskim glumcem koji je čak dva puta u razmaku od 10 godina bio proglašen najseksi muškarcem svijeta.

Posljednju večer u Dubaiju ponosni roditelji maloga Blooma proveli su u luksuznom japanskom restoranu u samome centru grada. Maju je posebno oduševio veličanstveni šank tolikih razmjera da je nemoguće “piknuti u cugu koju nemaju”.









Obitelj se trenutno nalazi na letu za Hrvatsku, a u tijeku je obilni doručak, kako se posljednjim storyjem Maja pohvalila. Naime, više puta je istaknula koliko je svakoga dana iznenađuje koliko njezin sin može pojesti. Pa tko na takvom putovanju ne bi ogladnio?! Sretan povratak želimo obitelji!