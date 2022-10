‘PROŠLOM ŽIVOTU REKAO SAM ZBOGOM’ Kralj svadbi Josip Ivančić novi hit ‘Moja Dalmatinko’ posvetio supruzi: ‘Mislio sam da ću se oženiti drugom ženom’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

“Umjesto masline, mora i kamena osjetio sam da je prigodnije i iskrenije da opjevam ljubav prema najljepšim ženama na svijetu. Prije 11 godina oženio sam se i iz Hercegovine se preselio u Dalmaciju. Osjećam se dobro u novoj sredini, a još bolje u braku s mojom Dalmatinkom. Ovom pjesmom želio sam iskazati zahvalnost ženi s kojom podižem obitelj i s kojom sam stvorio harmoničan život, ali i zahvalnost Dalmaciji koja me odlično prihvatila”, kaže popularni pjevač Josip Ivančić koji se baladom “Moja Dalmatinko” vraća na scenu nakon četiri godine, kada je posljednji put zabljesnuo u pjesmi “Na livadu rosa pala” koju je snimio s Matom Bulićem. U međuvremenu se posvetio nastupima jer je nezaobilazan gost na vjenčanjima s obzirom na to da je već godinama na glasu kralja svadbi.

Ipak osjetio je želju za povratkom, no više ne želi pristajati na kompromise u poslu i bira samo pjesme s kojima se može poistovjetiti, i baš zato smatra da je novi singl pun pogodak jer je autobiografski. Kako bi i videospot što uvjerljivije pratio stihove, za glavnu glumicu odabrao je suprugu Jelenu Bosančić, Splićanku s uspješnom domaćom i inozemnom manekenskom karijerom koja je na vrhuncu slave sa 26 godina odlučila napustiti život pod svjetlima reflektora i posvetila se ljubavi, braku, djeci i obiteljskom poslu. Iako je godinama traženo lice za razne brendove i reklamne kampanje, taj je život ostavila iza sebe.

“Nije bila oduševljena idejom jer nikad nije glumila, ali kako da odbije muža”, smije se Josip, a što na to kaže samozatajna supruga?





“Pjesma mi se svidjela na prvu i shvatila sam zašto Josip vidi mene u spotu. Olako sam prihvatila taj zadatak pa me trema ulovila tek pred snimanje, zapitala sam se u što sam se to upustila. No kad se kamera upalila, sve je išlo začuđujuće lagano. Nisam glumica, ali vjerujem da smo zajedno odradili dobar posao. Ne bih se više upuštala u glumu, ali bilo je to vrijedno iskustvo”, kaže Jelena.

“Sve je prošlo opušteno. Pred kamerama smo prikazali naš odnos i našu povezanost”, govori Josip kojeg se posebno dojmila i jedna od lokacija. Dio spota sniman je u Stanićima pokraj Omiša, a drugi u staroj kamenom kući u Zmijavcima pokraj Imotskoga, koju je brzo prepoznao jer se u njoj davne 1971. godine snimala kultna serija “Prosjaci i sinovi” koju je Ivančić obožavao.

Prije 12 godina vlasnik hitova “Kraljica diskoteka“, “Moja princezo“, “Jedan takav lik” i “Na kamenu rođen” upoznao je srodnu dušu u reality showu “Farma” i nije toga dugo bio svjestan jer, priznaje, mislio je da će u braku završiti s potpunom drugačijom ženom.

“Oduvijek sam blage naravi i mislio sam da ću se oženiti sličnom ženom. Ispostavilo se da sam sreću pronašao uz nekoga tko je potpuna suprotnost od mene. Tipična Dalmatinka, predana, srčana, strastvena u svemu. Dalmatinka ti daje sve, ali isto traži i zauzvrat. Po meni tako i treba biti. Nisam mogao pretpostaviti da ćemo se nas dvoje spojiti kad smo se upoznali, ali kao što kaže izreka, nikad ne znaš što ti nosi dan, a što noć”, kazao je Ivančić.

“Josip i ja smo doista dva svijeta različita – on voli planine, a ja more; on je miran, a ja srčana.. no odlično funkcioniramo. U svakodnevnim situacijama ili važnim životnim odlukama vrlo lako nađemo rješenje. Naučili smo puno jedno od drugoga. U međuljudskim odnosima ne postoje zabrane. Važno je međusobno poštovanje i razumijevanje. Vjerujem da smo pronašli dobar recept – činimo jedni druge boljima kako bi nama svima generalno bio bolji i ljepši život “, kaže Jelena, s kojom Josip ima dvoje djece, desetogodišnjeg sina Tomu i četverogodišnju kćer Rozu Miju. Njih uče da u životu budu pošteni i da budu vrijedni radnici, čemu god da se posvete, i da uvijek idu za svojim srcem. Zvijezda domaće zabavne glazbe istinski uživa u obiteljskom životu pa ni u jednom trenutku ne gleda sa sjetom na svoju prošlost









“Imao sam lijepi momački život. Radio sam i zarađivao pa sam si mogao priuštiti život kakav sam htio. Danas me to više ne bi činilo sretnim, ni gužve, ni buka, ni izlasci. Bilo mi je lijepo prije braka, ali to je neki drugi život koji je završio. Sve što sam zamišljao da ću imati u braku sam i ostvario. Imam prekrasnu obitelj, suprugu i djecu, Nitko ti ne može platiti ili nečim nadomjestiti ovu sreću koju ja živim”, govori kralj svadbi koji zato u autobiografskoj pjesmi sigurno pjeva “Koliko sretan sam što ostarit ću s tobom, što prošlom životu rekao sam zbogom”.

“U braku je najvažnije pozitivno utjecati jedno na drugo kako biste kao par zajedno rasli, a onda posljedično to prenosite i na djecu. Uz Jelenu sam sigurno narastao. Prije nje bio sam ponekad nepotrebno krut, ozbiljan, napet. Nije to ona floskula da žena muškarca mijenja ili obrnuto. Stvar je da ste na zajedničkom putovanju kroz život i jedno drugome pomažete da vam bude ljepše. Ona je uvijek razigranog veselog duha koja će i najnegativniju osobu preokrenuti na pozitivu, to je njezin veliki adut. Tipična Dalmatinka, a osim što su najljepše, one su snažne, samosvjesne žene koje lome sve pred sobom”, smije se Josip, a Jelena objašnjava:

“Dalmatinke su fatalne zbog kombinacije izgleda i temperamenta. Može žena biti fizički lijepa, ali ako nema onu unutarnju vatru koja isijava i kroz karakter, ona je samo lijepa lutka. Vjerujem da su klima u kojoj živimo, more koje opušta i sunce koje izmami osmijeh važni faktori koji utječu na tu sliku o Dalmatinkama, no vjerujem da i Josipova pjesma jako dobro opisuje kakve smo mi.

– Iz mog iskustva Dalmatinke su točno kakvom je opisuje nova pjesma. Vjerujem da će zato brzo zaživjeti među ljudima i na svadbama, da će svaki muškarac htjeti to otpjevati budućoj supruzi, pogotovo u Dalmaciji”, zaključuje Josip Ivančić, najpoželjniji muški glazbeni gost na vjenčanjima, koji voli pjevati hitove koje narod dira u dušu, stoga nema sumnje da će do tog cilja lako doći i novi hit “Moja Dalmatinko”.