Prošlo je 16 godina od Thompsonova koncerta na Maksimiru: Osim njega, to je uspio samo U2 i Isus Krist

Autor: Barbara Grgić

Dana 17. lipnja 2007. godine Marko Perković Thompson održao je do tada najveći koncert u svojoj karijeri.

Više od 60.000 ljudi došlo je na veliki koncertni spektakl iz svih dijelova svijeta.





‘Napadaju nas da smo fašisti, nacisti, a mi smo domoljubi’

“Hvala što ste došli. Nije nas Bog ostavio. Večeras ćemo otpjevati koncert koji smo pripremali mjesecima. Budimo ponosni i dostojanstveni. Hvala vam što cijenite i volite moje pjesme”, rekao je Thompson posebno pozdravivši branitelje, invalide, obitelji poginulih heroja, generale i ostale goste.

Pjevajući pjesmu “Neću izdat ja”, Thompson je jednim krakom pozornice duge 50-ak metara došao do sredine igrališta pjevajući zajedno s publikom, a kod pjesme “Moj dida i ja”, nebo nad Maksimirom obasjao je vatromet.

“Mene danas napadaju da smo fašisti, nacisti, a tako i sve vas koji ste ovdje, no mi to nismo. Mi smo hrvatski domoljubi. Poručujemo svima da postoje snovi kojih se nikada nećemo odreći jer ova je zemlja stvorena krvlju i znojem”, istaknuo je Thompson uz veliko odobravanje publike koja je odgovorila: “U, boj, u boj, za narod svoj!”

Tog se spektakularnog trenutka prisjeti i sam izvođač svake godine 17. lipnja te na svom Facebooku podijeli simboličan status.

Orlić: ‘Našoj smo publici davali beskompromisno najvišu razinu izvedbe’

Nedavno je njegov kolega, Tiho Orlić, u velikom intervjuu za Dnevno.hr progovorio kako se definitivno usudi reći kako su koncerti i albumi iz tog razdoblja bili produkcijski najzahtjevniji i najkvalitetniji u hrvatskoj povijesti.









“Naravno da se usudim to reći, jer sam potpuno svjestan koliko je to sve odskakalo tada od bilo čega u svakom smislu. Mi smo jedini u tim vremenima koji su stalno radili stadionske, dvoranske i open air turneje u kontinuitetu dugi niz godina s ogromnim produkcijama i bez kompromisa našoj publici davali najvišu razinu izvedbe.

Moram napomenuti i jedinstvene vizualne identitete i tehničke inovacije za svaki album koji bi pratila posebna scenografija i razni detalji u kojima smo uživali i ujedno pomicali granice na više nivoa. U medijima bi se često provlačilo generalno pitanje u stilu: “Tko to stoji iza njega, koja tajna sila ljudi gura to sve?” pa bih se nasmijao, s obzirom na to da nikad nitko nije stajao iza nas, a dobro bi nam bila došla nekakva profesionalna organizacija, koja se brine o svemu, jer smo doslovno sami sve radili. Mnogi su bili tada skloni teorijama urote, jer nisu mogli objasniti otkud to sve”, rekao je.

Od njive do Gline i maksimirske pune tribine!

Podsjetimo, bilo da se radi o stadionu, dvorani, običnoj ledini ili njivi u krškom području, maltene Bogu iza nogu, nema gdje Marko Perković Thompson nije uspio dovesti svoju publiku.









Od Čavoglava, Knina, Gline pa sve do Maksimira i Poljuda, Thompson se definitivno upisao u povijest. Osim njega, Maksimir su do sada napunili: U2 – na dvostrukom koncertu 2009. godine, koji je okupio oko 120.000 ljudi, Bijelo Dugme 2005. godine kada su okupili oko 60.000 ljudi, ali i Isus Krist, kako vole reći s Laudato TV-a, koji je na “Progledaj srcem” prošle godine okupio 55.000 ljudi.

Na Maksimiru su nastupili i David Bowie 1990. godine; Bon Jovi, 2011. godine te Robbie Williams, 2013. godine.