Prošle su tri godine od odlaska muze Željka Bebeka: Njen kofer postao je njegov veliki hit

Autor: G.B.

Prije nešto više od tri godine, točnije 29. siječnja 2021. godine, napustila nas je Selma Borić, protagonistica pjesme “Selma”, Bijelog dugmeta. Od nje se tada oprostio i Željko Bebek.

“Putuj Selma. Počivala u miru Božjem”, napisao je tada kratko pjevač Željko Bebek ispod zajedničke slike nastale u povodu proslave njezina 90. rođendana 2019. godine u kolovozu.

Inače, pjesmu je napisao Vlado Dijak daleke 1949. godine. Inspirirana je istinitim događajem. Selma, koja je Dijaka upoznala kao šesnaestogodišnjakinja odmah nakon rata, zbilja je išla vlakom na fakultet u Zagreb. Vlado je tada bio strašno zaljubljen u nju, a umjesto da joj to kaže, napisao joj je pjesmu koja je postala jedan od najvećih hitova Bijelog Dugmeta.

‘Putuj, Selma i ne naginji se kroz prozor’

Podsjetimo, tko je prava Selma grupa je doznala tek u Lisinskom 1975., kada je junakinja pjesme prišla iznenađenom Goranu Bregoviću i rekla mu: „Ja sam ta Selma!“. Podsjetimo, Bebek i Selma prije nekoliko godina susreli su se i u emisiji ”Osmi kat” Danijele Trbović, kada je legendarni pjevač iznenadio i u studiju otpjevao njenu pjesmu.

Željko Bebek je inače redovito odlazio na proslave rođendana drage Selme, a ona je prilikom gostovanja u HRT-ovoj emisiji objasnila kako se dogodio susret s Vladom.

“Imala sam tada 16 godina. Ja sam ležala s curama na travi, a Vlado je s dečkima ležao nasuprot. Čupkao je travu i stalno me pogledavao. Izgleda da se odmah zainteresirao za mene, a kasnije smo se sretali na korzu. Jednom me sreo s koferom pa mi je nosio taj kofer. Išli smo na stanicu i onda mi je pomogao da uđem u vlak. U tom je vlaku bio polupan prozor, a on mi je onda rekao: ‘Selma, ne naginji se kroz prozor'”, ispričala je tada Selma.