PRORADILA GRIŽNJA SAVJESTI! Marijana Mikulić rastužila posljednom objavom: ‘Ne vidim nikog, ne čujem ništa, šminke nemam’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Naša poznata glumica Marijana Mikulić često progovara o vlastitom životu te kroz brojne životne situacije, posebno svojim pratiteljima na društvenim mrežama, pokazuje sa čime se sve mora boriti i kako se bori kroz život, ali i u čemu uživa.

Njenu veliku ljubav prema djeci, mnogi su osjetili upravo kroz njezine objave, stoga je mnoge rastužila njena posljednja objava u kojoj je otkrila da je osjetila grižnju savjesti zbog nečega zbog čega to zapravo ne bi trebala osjećati.

No, u tom osjećaju nije usamljena, mnogi roditelji doživjeli su isto i zapitali se je li u redu što su poželjeli par minuta samo za sebe, malo odmora od svakodnevnih obaveza, no koliko god znali da je to u redu, nešto ih je svejedno kopkalo kao i Marijanu.





“Neka ih tata čuva”

“Sijedi izrast sakrila neopranom kosom. Prljavu majicu jaknom. Šminke nemam, ali svjetlo u zalazak je dobro. Radove ne slikam jer se ne događaju. Bolesna djeca su doma (s tatom svojim). Sama u vrtu. Hladim mozak da ne eksplodira, jer je trenutno u stanju ekspres lonca. Ponekad je dovoljno samo biti malo sam i natjerati se da ne moraš ništa. Ne vidim nikog, ne čujem ništa. I evo, već kreće grižnja savjesti. Je li i kod vas tako??!! Ili ste pametnije od mene i u stanju ste si ‘ladno priuštiti malo (tako potrebnog) mira?”, upitala je Marijana svoje pratiteljice.

Očekivano, mnoge su napisale da je potpuno u redu poželjeti ponekad sabrati misli daleko od drugih, u samoći, a bilo je i onih koji su primijetili novu frizuru lijepe voditeljice te joj udijelili komplimente.









“Ti barem imaš vrt, ja se hladim u autu na parkingu”, “Za mene ćeš ti uvijek biti Bella, snažna, lijepa i uvijek svoja. I da, svi mi pucamo. Upravo pijem kavu jer imam samo deset minuta za sebe danas. Uživaj Bella”, “Poznat osjećaj. Teško se isključujem, a mir sve nužniji”, “Marijana stalno se osjećaš krivom??? Imat će fibre, proliv, riganje milijun puta…Nek’ ih otac pričuva, daš im ‘dalsy’ i ideš na kavu. Taman fibra padne dok se vratiš. Samo nemoj crno razmišljat, stalno si zabrinuta”, samo su neki od komentara.

Inače, glumica ima tri sina sa suprugom Josipom Mikulićem, a najmlađi sinčić Jakov je prije nekoliko dana proslavio četvrti rođendan.