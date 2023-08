Prlja razbjesnio Hajdukovce pa odgovorio na vruće pitanje: ‘Bi li napravio isto da može vratiti vrijeme?’

Autor: B.G.

Mrlja i Prlja iz grupe Let 3 bili su gosti RTL Direkt kod voditeljice Mojmire Pastorčić.

Na samom početku, otkrili su kako se još uvijek ne osjećaju kao da su postali slavni te da nisu očekivali da će “Mama ŠČ” prerasti u pokret.

“Mi smo otišli u svijet Eurosonga, uzeli smo svoje najbolje komade sa svojim zlatnim traktorom. To je kao Noina arka kada ju nakrcate sa svojim najboljim životinjama. To smo pokazali i na tom smo putu prikupili novih obožavatelja. To je možda točno, da je pokret. Kada smo se pustili iz tog svog metaverza, njime smo otišli i sada se spuštamo na Šalatu. Shvatili smo da bi najlakše objasnili to na način da uzmemo režisera koji će nam režirati cijeli taj spektakl. Taj čovjek se zove Filip Renić. On je uskladio cijeli taj naš, cijelu režiju, rasvjetu, video, s kojima koji rade. Kikiju iz režije, ljudima koji rade videe, sve trodimenzionalne. Imamo svakakve koreografije pa su tu došli cijeli orkestar, cijeli zbor Ivan Goran Kovačić, prateći vokali…”, ističe Mrle.





Ponovni povratak na Eurosong

Prlja dodaje kako će na Šalati biti preko stotinjak glazbenika, a otkrio je i da će ponovno planiraju vratiti na Eurosong.

“Opet ćemo ići. Ne znam hoćemo ove godine, imamo puno koncerata i ovaj spektakl na Šalati. Nemojte to propustiti, to je stvarno spektakl. Pa vjerojatno nećemo stići. Treba se pripremiti na to”, rekao je Mrle te se ponovno vratio najavi koncerta na Šalati, ovaj put koncentrirajući se na kostimografiju.

“Svi će nositi, pa fanovi koji dolaze izvana dođu obučeni kao mi”, govori Mrle, a Prlja dodaje kako će sve kreacije biti s popisom Juraja Zigmana.

‘Da mogu vratit vrijeme, možda bih to napravio drugačije’

Komentirli su i otkazane koncerte u Pirovcu, Trogiru i Pločama.

“Meni je to, dok god je onih koji lajkaju bit će i hejtera. Da mogu vratiti vrijeme, možda bih napravio bih to drugačije”, kaže Prlja te dodao kako to ne vidi kao preveliki grijeh.









“Na kraju krajeva – ljudi u isto more pišamo. Ne razumijem”, naveo je Prlja, dok je Mrle nadodao kako on ide po Dalmaciji: “Ja sam iz Dalmacije. I on je isto iz Dalmacije”, tvrdi.

Podsjetimo, nakon poraza Hajduka u finalu juniorske Lige prvaka, i to od 5:0, na Twitteru se javio Prlja s fotografijom fritula i porukom “Neka se momci naviknu”. Vjerojatno nije ni slutio da će jutro nakon toga, to biti jedna od glavnih tema dana. Napali su ga brojni Twitteraši.

“Rugaš se djeci, mama rodila morona, klošaru”, pisali su mu.

‘Nastavite na psihijatriji stvarati sjajnu muziku’

“Pazite, da je on kritizirao neku igru Hajduka, Rijeke, gdje su seniori i tako, ali dirati u djecu koja su napravila čudo. I sad se nađe netko iz tih redova kulturnjaka, to me najviše muči. Oni kao javni radnici, taj gospodin dotični, nikako to nisu smjeli napravit”, kazao je kroničar Hajduka Edo Pezzi.

“Povijest fritule titule je vrlo jednostavna. Ona je došla iz Splita i njezin autor je novinar SD koji je rekao da igre Hajduka i njihovi uspjesi mirišu na titulu. Nažalost, kako je prošlo punih 20 godina i kako Hajduk nije osvojio titulu, onda imamo situaciju da svake godine miriše na titulu, ali na kraju mogu osvojit samo fritulu”, govori riječki novinar Edi Prodan.

Fritula je naljutila i odvjetnika, koji sam za sebe kaže da je opsjednut s Hajdukom.

“Onog dana kada bilo kojem zagrebačkom ili riječkom djetetu poželim išta loše, poslat ću samog sebe u pi*ku materinu, uzet uputnicu i zatvoriti se u Vrapče na barem 5 godina. Juniorima vašeg kluba želim sve najbolje, Vama da nastavite na psihijatriji stvarati sjajnu muziku”, napisao je Ljubo Pavasović Visković.

Na kraju se Prlja ipak ispričao.

“Priznajem, pogriješio sam što sam se išao dirati u ono što nam je svima najdraže, a to su naša djeca i beskrajno mi je žao zbog toga, te ovim putem molim svih koje je povrijedila moja objava za oprost”, napisao je Prlja.