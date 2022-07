PRINC WILLIAM PREKRŠIO KRALJEVSKI PROTOKOL? Kamere ga uhvatile u nezgodnom trenutku

Na društvenoj mreži osvanula je snimka princa Williama koji je sa suprugom Kate Middleton iz kraljevske lože pratio četvrtfinale teniskog meča na Wimbledonu koji su igrali Britanac Cameron Norrie i Belgijanac David Goffin.

Princ je snimljen u trenutku kad je Norrie neoprezno izgubio bod te nije kontrolirao vlastite emocije. Princa je ponijelo te je bilo vidljivo da ga je gubitak boda uzrujao, a neki vjeruju i kako je opsovao.

Naime, iako je snimka prekinuta baš kad je izgledalo da će princ opsovati, mnogi vjeruju da je princ izgovorio: “Ne, ne, je*ote!”





Inače, psovanje među kraljevskim članovima obitelji strogo je zabranjeno te se posebnom neprikladnim smatra psovati u javnosti.

Na društveni mrežama se povela rasprava oko toga je li postupio ispravno, odnosno treba li biti kažnjen zbog kratke nesmotrenosti ili mu dopustiti da i on bude ”samo čovjek” kojemu se ponekad omakne pokoja ljudska greška.