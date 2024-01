Prije sedam godina Hrvatsku je prvi put predstavljala tamnoputa misica: Atraktivna Shanaelle privukla je Mamića

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Prije sedam godina izabrana je prva hrvatska tamnoputa misica, 25-godišnja Shanaelle Petty, koja je osvojila titulu ”Miss Universe Hrvatske“. Njezino ime i prezime i tamna put mnoge je tada zbunila, a ni organizatori nisu prepoznali da se radi o kćeri bivše hrvatske misice. Na 21. Miss Universe, titulu prve pratilje ponijela je Elena Jung iz Vodnjana, dok je druga pratilja bila Marijana Josipović iz Osijeka.

“Prvo mislila da me netko zeza. Ime i prezime nije hrvatsko, onda otvorim prijavnicu i vidim da je djevojka tamnoputa na fotografiji i ja sam je nazvala i pitala: “Oprosti, moram te pitati jesi li to ti ili se netko zeza s nama pa nam je poslao iz zezancije fotografiju”, komentirala je za IN Magazin Marija Kraljević direktorica “Miss Universe Hrvatske”.

Lijepu Shanaelle Patty okrunila je krunom Zlatarne Dodić dotadašnja missica Barbara Filipović, a osim titule Miss Universe Hrvatske, Shanalle Patty ponijela je i lentu Miss simpatičnosti po izboru djevojaka. Uz brojne darove među kojima su obuća, odjeća, nakit, dekorativna kozmetika, usavršavanje stranih jezika , glavna nagrada pobjednici je bila stipendija na ZŠEM-u u vrijednosti do 20.000 Eura, no nije poznato je li ju i iskoristila.

Zaboravljena misica na izbor ljepote se prijavila zbog majke misice, preminula je od raka limfnih čvorova

Zaboravljena misica prijavila se na izbor ljepote zbog majke Ivane Krajine, koja se za tu titulu borila 1997. godine, odnosno 20 godina prije svoje kćeri. Nažalost, Shanaelle svoju sreću nije mogla podijeliti s majkom koja je preminula od non-Hodgkinova limfoma (rak limfnih čvorova) kada je lijepa manekenka imala samo šest godina. Ipak, za Gloriju je otkrila kako je doznala ono najvažnije zbog čega se i prijavila na taj izbor: kroz što je sve njezina majka prolazila i kako se osjećala kao dvadesetogodišnjakinja u potrazi za svojim snovima kad je bila izabrana među šest najljepših natjecateljica.

“Kad sam pobijedila počela sam plakati jer sam se sjetila mame da bi bila jako ponosna na mene danas. Baš mi je drago. Kad sam došla kući u Slavonski Brod odnijela sam cvijeće koje sam dobila na izboru kod nje na groblje”, komentirala je tada za IN magazin Shanaelle.

Nakon što je pobijedila, mnogi su se poželjeli fotografirati s njom, a ona je u buci čula dobro poznati glas. “Odjednom čujem tatin glas – Shanaelle, onako kao da nisam sobu pospremila i odmah sam pogledala. I došao je do mene, sretan, zagrlio me. To je bilo ono kao iz filma, suze su potekle, prelijep osjećaj”, prisjetila se Shanaelle. Prije nekoliko godina putem Facebook je na svoj rođendan prikupljala donacije za The Leukemia & Lymphoma Society u sjećanje na majku.

Kći američkog vojnika i majke misice vezana uz Slavonski Brod

Shanaelleina majka Ivana i otac Alexander, američki vojnik, upoznali su se u Americi gdje je njezina majka pohađala srednju školu, a u majčin rodni Slavonski Brod je prvi put stigla kao četveromjesečna beba.

“Dođem barem jednom godišnje za Božić, Uskrs… Krstila sam se u Slavonskom Brodu i išla sam u osnovnu školu par godina tamo i ljetovala stalno tu. Pakoštane su mi dom isto. Od šestog mjeseca kad sam završila srednju školu došla bi tu kod bake i dide opet. Uvijek sam tu. Brod je baš moja kuća, moj dom”, govorila je Shanaelle za IN magazin nakon izbora.

Shanaell je tada priznala da je sramežljiva, no o poziranju u kupaćem kostimu pred TV kamerama nije stigla razmišljati zbog straha od pada. “Kad imaš štikle i ne želiš pasti to ti je zadnja stvar na glavi kako izgledaš. Još kad idem na plažu mene je malo sram, ali dobro. Ali ništa, prođeš, nije to ništa strašno”, priča simpatična misica, koja i danas na društvenim mrežama pratitelje oduševljava fotografijama na kojima se vidi da se još uvijek može pohvaliti laskavom figurom.

Američki san

Osim ljubavi prema sportu, putovanjima i životinjama, otkrila je i da je pomalo adrenalinski ovisnik. Naime, u Americi si je ispunila želju koja je mnoge iznenadila – pucanje iz kalašnjikova. “Prije nego smo se selili u Europu rekla sam rekla sam prijatelju “ajde, vodi me na pucanje” pa smo išli na gun range i pucala sam iz AK-47, AR-15 i to je bilo šok, životni doživljaj”, otkrila je Shanaelle.

Njezin šarm nagradile su i konkurentice s natjecanja lentom “Miss simpatičnosti”, a iako je tada otkrila kako je sretna i zadovoljna, priznala je kakav bi je muškarac mogao osvojiti, no na društvenim mrežama nije vidljivo da se takav pojavio. “Pa da nije umišljen, da se uvijek mogu smijati, da su mu bitni samo auti i novac, to mi nije bitno, nećeš biti sretan od toga”, istaknula je Shanaelle.









Petty se borila na izboru za Miss Universe u Las Vegasu, gdje se predstavila u haljini etno dizajnerice Mine Petre, koja je izradila haljinu s motivima lepoglavske čipke koju je oslikao slikar i pjesnik Davor Vuković. Haljina je posebna i po tome što je za njezinu izradu trebalo čak 45 dana.

Preliminarno natjecanje koje uključuje razgovor s članovima žirija, natjecanje u kupaćim kostimima i večernjim haljinama održano je kao uvod u finale koje se održalo u Planet Hollywood resort i Casinu u Las Vegasu. Shanaelle je u snimci u kojoj se predstavlja rekla da su joj neki od najtežih trenutaka u životu bili kad bi joj rekli da nešto ne može učiniti. Podsjetimo, Shanaelle se u to vrijeme mogla pohvaliti prolaskom svih prijemnih ispita i intervjua kako bi se našla među 8% primljenih na prestižni Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Umjesto modnih pista sanjala o svemiru

“Tada je bilo najteže vjerovati u sebe, da sam jaka. Govorili su mi da ne mogu učiti matematiku ili kemiju ili neku znanost koju želim samo zato što sam bila ‘ta jedina crna žena’ koja je bila na tim predavanjima. Shvatila sam da bez obzira na to što vam kažu, morate biti jaki, ustrajati u tome što želite. Ako to uspijete, moći ćete svladati svaki izazov”, poručila je tada lijepa misica, kojoj je puno značilo što je upravo ona dobila čast predstavljati Hrvatsku, iako su joj mnogi rekli da ne izgleda kao Hrvatica, što je i sama komentirala u videu. “Nije stvar u tome kako izgledate, nego da prihvatite sve što vas čini takvima kakvi jeste”, poručila je tada.

Shanaelle je na preliminarnom natjecanju blistala u večernjoj haljini Sherri Hill i cipelama Baldinini. Najuspješnijih petnaest missica s preliminarnog natjecanja od sveukupno devedeset i dvije kandidatkinje iz cijelog svijeta bilo je prozvano među TOP16 u velikom glamuroznom finalu 66.izbora za Miss Universe, koje je vodio Steve Harvey i Ashley Graham, a nastupili su Fergie te Rachel Platten.

Zdravko Mamić, Ivana Trump i Dinamo

Ipak, umjesto manekenstva i ljubavne veze, ona je svoju sreću nastavila graditi u znanstvenoj karijeri nakon što je primljena na prestižno američko sveučilište na studij matematike i fizike.

Otkrila je tada kako je jako zanima svemir te se u budućnosti zamišlja na mjestu direktorice NASA-e, a mi smo otkrili da je na dobrom putu te da je neke ciljeve već ostvarila. Naime, lijepa Shanaelle prošle je godine diplomirala na Sveučilištu Massachusetts Institute of Technology (MIT) s diplomom Bachelor of Science (BS) u području Poslovne analitike.

Zanimljivo, upravo zaboravljena prva hrvatska tamnoputa misica je osoba koja je Ivani Trump poželjela dobrodošlicu u Dinamo, čime se na Facebooku pohvalio bivši čelnik Dinama Zdravko Mamić.

“Hrvatski sportaši i sportski klubovi najbolji su promotori Lijepe naše u svijetu, a dokaz tome je i činjenica da je Ivana Trump postala član Dinama. Dinamovu zastavicu joj je u ime kluba uručila 21. Miss Universe Hrvatske Shanaelle Petty, a gospođi Trump želim dobrodošlicu u klub navijača najboljeg hrvatskog kluba!” poručio je Mamić prije sedam godina.